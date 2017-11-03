تأخير موعد إنطلاق مقابلة الجزائر مع جمهورية إفريقيا الوسطى إلى الساعة ال30ر20

ستنطلق المقابلة الودية بين المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم و نظيره من جمهورية إفريقيا الوسطى المقررة ليوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، على الساعة الثامنة و نصف مساءا(30ر 20سا)،عوض

الساعة السابعة و النصف (30ر19سا) كما كان مقرر سابقا، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وبررت الهيئة الفدرالية هذا التغيير، من أجل ضمان النقل التلفزيوني المباشر لهذه المقابلة في وقت مناسب. وعليه وبعد موافقة اتحادية جمهورية جنوب افريقيا على هذا التغيير تقرّر تاخير موعد إنطلاق المقابلة إلى الساعة ال30ر20سا.

وتأتي هذه المقابلة التي ستدار من قبل طاقم تحكيم تونسي، أربعة أيام بعد مواجهة الفريق الوطني مع منتخب نيجيريا بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة لحساب الجولة السادسة و الأخيرة من تصفيات ( المجموعة الثانية) مونديال 2018 بروسيا، في مقابلة ليس لها أي وزن من ناحية النتائج باعتبار أن منتخب نيجيريا قد ضمن تأهله إلى موعد روسيا فيما رسّم المنتخب الجزائري إقصائه من المنافسة العالمية في الجولة الثالثة من التصفيات ويتذيل حاليا ترتيب المجموعة بنقطة يتيمة.

وسبق للفريق الوطني و إن التقى منتخب جمهورية جنوب إفريقيا في مقابلة رسمية لحساب تصفيات كاس أمم إفريقيا 2012. وانتهت مواجهة الذهاب ببانغي لصالح التشكيلة المحلية ب(2-0)، قبل آن يفوز الخضر في مقابلة العودة بملعب 5 جويلية بنفس النتيجة .

وستكون هذه المواجهة، الأولى للناخب الوطني الجديد رابح ماجر على راس الفريق، بعد توليه لشؤون العارضة الفنية خلفا للمدرب الاسباني لوكاز الكاراز المقال من منصبه شهر أكتوبر المنصرم بسبب سوء النتائج

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية