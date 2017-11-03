تـوقيـف ثـلاثـة عنـاصــر دعــم للجمـاعــات الإرهــابيـة بـتيــارت

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي,بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات أمس الخميس,ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتيارتوكذا توقيف 14 مهربا بكل من عين قزام وتمنراست حسب ما أفاد به الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم 02 نوفمبر 2017ي ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتيارت/ن.ع.2".

من جهة أخرى " وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمةي أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام وتمنراست/ن.ع.6 (14) مهربا وضبطت (04) مركبات رباعية الدفع و(3,6) طن من المواد الغذائية و(2286) قرص مهلوس و(04) أجهزة كشف عن المعادن وجهازي (02) اتصال عبر الأقمار الصناعية، كما حجز عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) كيلوغرامات من الكيف المعالج بكل من وهران/ن.ع.2 وغرداية/ن.ع.4 فيما تم ضبط (23) قنطار من مادة التبغ بكل من الوادي/ن.ع.4 وعين صالح/ن.ع.6".

من جهة أخرى-- يضيف البيان-- ضبطت وحدات لحرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5 كميات كبيرة من الوقود الموجه للتهريب تقدر بـ (16868) لتر، فيما أحبط حرس السواحل بمستغانم وعين تموشنت/ن.ع.2 والقالة وعنابة/ن.ع.5، محاولات هجرة غير شرعية لـ (49) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع ،في حين تم توقيف (23) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان والنعامة وسيدي بلعباس وأدرار" .

..واكتشاف ورشتين لصناعة الذخيرة بكل من سطيف وسوق أهراس

من جانبها، تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف وأمن ولاية سوق أهراس من اكتشاف ورشة لصناعة الذخيرة مع توقيف أشخاص مشتبه فيهم حسب ما أفاد به الجمعة بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته أنه "بتاريخ 30 أكتوبر2017 ، تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من اكتشاف ورشة لصناعة الذخيرة مع توقيف شخصين(2) مشتبه فيهما وهذا على مستوى حي"قوتالى", بلدية و دائرة العلمة(سطيف)".

و أضاف المصدر نفسه أنه "بتاريخ 2 نوفمبر 2017, تمكنت مصالح أمن ولاية سوق أهراس ، من اكتشاف ورشة لصناعة الذخيرة مع توقيف شخص(1) مشتبه فيه وهذا على مستوى حي 1700 مسكن بلدية و دائرة سوق أهراس".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج