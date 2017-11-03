تتــويج الجــزائري عــبد الله بـن يوســف بالجــائـزة الــدولية الكبــرى بالجـــزائــر

توج الجزائري عبد الله بن يوسف من المجمع الرياضي البترولي، هذا الجمعة ببلدية الرويبة (الجزائر العاصمة)، بالجائزة الدولية الكبرى بالجزائر والتي فاز بمرحلتها الرابعة والأخيرة زميله حمزة ياسين من المجمع البترولي.

و في ختام هذه المرحلة الأخيرة التي جرت بالرويبة، ضمن مسار مغلق يمتد على مسافة 90 كلم، اختتمت في أربع لفات، حيث اجتاز حمزة خط الوصول إثر السرعة النهائية بتوقيت قدره 2 سا: 00، متفوقا على المغربي هيدا عبد الله و كرار أيوب من نادي سوفاك، بنفس التوقيت.

و أحرز الجزائري بن يوسف من المجمع البترولي القميص الأصفر في الترتيب العام للجائزة الدولية الكبرى بالجزائر، بينما عاد القميص الأخضر لأسرع عداء القميص الأبيض لأحسن عداء من صنف الآمال إلى زميله في الفريق حمزة ياسين.

وكان القميص المنقط لأحسن متسلق من نصيب الجزائري عبد الرؤوف بن قايو من ناديالأطلس البليدي، أما القميص الأحمر للعداء الأكثر مثابرة تحصل عليه الدراج الأوكراني هالوفاش اوليكساندور من فريق النصر الإماراتي.

وتوج فريق المجمع البترولي بالمركز الأول في الترتيب العام حسب الفرق, بالإضافة إلى أحسن ثلاثة ألقاب من الجائزة الدولية الكبرى بالجزائر و هي القميص الأصفر للمتوج بالجائزة الكبرى القميص الأخضر لأسرع عداء و الأبيض لأحسن عنصر آمال.

و سيطر الثنائي حمزة ياسين من المجمع البترولي و الأوكراني هالوفاش اوليكساندور من النصر الإماراتي على المرحلة الأخيرة من موعد الجزائر، حيث كشرا عن أنيابهما منذ اللفة الأولى من مسار الرويبة.

وقاد هذا الثنائي الثلاث لفات الأولى من السباق بمفردهما, قبل أن يلتحق بهما عناصر المجمعالبترولي في اللفة الأخيرة عقب عمل كبير, بهدف الظفر بالمرحلة الرابعة و الأخيرة و كذا الترتيب العام للجائزة الكبرى.

المصدر : الإذاعة الجزائرية