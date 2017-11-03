إجراء أزيد من 2200 عملية جراحية من قبل الوفد الطبي لجمعية الصداقة الشعبية الفرنسية الجزائرية

تم إجراء أزيد من 2200 عملية جراحية في الجزائر من قبل الوفد الطبي لجمعية الصداقة الشعبية الفرنسية الجزائرية الكائن مقرها بمدينة ليون،حسبما أستفيد هذا الجمعة بتلمسان لدى نائب رئيس الجمعية.

وتم إجراء هذه التدخلات منها عمليات دقيقة خلال 20 بعثة بقيادة هذا الوفد الطبي بولايات تلمسان وبسكرة وباتنة وتيارت وبرج بوعريريج وبشار ومستغانم وتيزي وزوي يشير الدكتور مكي يحي عبد المومن (طبيب أخصائي).

وأضاف نفس الطبيب أنه تم إجراء 10235 استشارة في نفس الوقت منها 6320 استشارة مع العلاج، بالإضافة إلى تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الأطباء والقابلات والممرضين والطلبة.

ويتواجد هذا الوفد الطبي حاليا بتلمسان، حيث حل في الفاتح نوفمبر في إطار المهمة الرابعة التي ستسمح له بإجراء عمليات جراحية دقيقة منها عملية تلحيم جمجمة الطفل الرضيع المبكرة التي تمنع التطور الطبيعي للدماغ وهي الأولى من نوعها في الجزائري حسب الدكتور مكي.

وستجرى العملية على مستوى المؤسسة الاستشفائية الدكتور تيجاني دمرجي بتلمسان.

كما أجريت بمستشفى الرمشي عمليات جراحية على أمراض الكلى والكبد والمثانة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في مجال الأشعة (التصوير الشعاعي للثدي والماسح الضوئي)، يشير نفس المختص.

المصدر: وأج