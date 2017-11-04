وفــاة 10 أشخــاص خــلال يومين في حــوادث المــرور

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في مكان الحوادث ونقلهم إلى المستشفيات من طرف عناصر الحماية المدنية وذلك خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به السبت بيان لذات المصالح.

وكانت أثقل حصيلة قد سجلت على مستوى ولاية إليزي بوفاة شخصين اثنين على إثر انقلاب سيارة من الوزن الخفيف بالطريق الوطني رقم 03 الواقع ببلدية جانت.

كما قامت ذات المصالح بالتدخل من اجل إنقاذ وتقديم الاسعافات الأولية ل 28 شخص مختنقين بغاز الكربون المنبعث من اجهزة التدفئة المختلفة بداخل المنازلي بكل من ولايات قسنطينة (13 شخص) وباتنة (06 أشخاص) وعين الدفلى( 06 أشخاص) و بالنعامة( 03 أشخاص) حيث قدمتهم الاسعافات الأولية بعين المكان ثم تم تحولهم الى مختلف المستشفيات المحلية لهذه الولايات.

ويذكر أن مصالح الحماية المدنية قد تدخلت أيضا من اجل إطفاء 07 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات وهران و البويرة و ادرار و قسنطينة و سيدي بلعباس سوق أهراس بدون تسجيل خسائر في الأرواح .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج