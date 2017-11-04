300 إشعــار للأحزاب والولاة خلال الأسبوع الأول للحملة الانتخابية

أعرب عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اليوم السبت عن ارتياحه لمجريات الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر في اسبوعها الاول و الذي اتسم بنشاط "خجول" لمختلف المترشحين كما هو الحال بالنسبة لكل الحملات الانتخابية في بداياتها.

ووصف دربال " الخطاب الانتخابي لمختلف مسؤولي الاحزاب المترشحين خلال الاسبوع الاول من الحملة "بالمسؤول لحد الأن"ي ملاحظا "تطورا في مستوى الخطاب الانتخابي" لدى الذين نشطوا هذه الحملة سواء ممثلي الاحزاب السياسية أو المترشحين المستقلين بحيث لم يتضمن "تجريحا او استفزازا كما كان الحال في الاستحقاقات السابقة"

واضاف المسؤول الأول عن الهيئة الانتخابية ان الخطاب الذي ساد الحملة تميز "بالاحترام و بالوعي المبشر" وتركز على سبل تطوير الجماعات المحلية من بلديات ودوائر وولايات، مشيرا الى ان المترشحين "تكلموا كمتنافسين و ليس كأعداء".

من جهة اخرى تأسف دربال لتصرفات بعض المترشحين و الاحزاب خاصة فيما يخص عدم احترام الاماكن المخصصة للملصقات بحيث "سادت بعض مظاهر عدم الانضباط من خلال الإلصاق أمام المساجد و المدارس و حتى على الحافلات".

و بهذا الشأن اشار الى ان مصالح هيئته وجهت خلال هذا الاسبوع نحو 300 اشعار (تنبيه و اخطار و قرار) للاحزاب و للجهة المنظمة للانتخابات، ممثلة خاصة في الولاة، تدعوهم فيها لتصحيح الخلل والالتزام بالنصوص القانونية المسيرة للحملة الانتخابية، يضيف مسؤول الهيئة، معتبرا ان هذه الاشعارات "لا تصل للحد المقلق" بشأن جريان الحملة الانتخابية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج