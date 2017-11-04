اليوم السابع للحملة الانتخابية لمحليات نوفمبر المقبل

نوعت الأحزاب السياسية هذا السبت من محتوى خطاباتها بعد قرابة أسبوع من بداية الحملة الانتخابية لمحليات ال23 نوفمبر، بالتركيز على جوانب التنمية والاقتصاد تارة، وتحرير الكفاءات من أجل ضمان تسيير أمثل للجماعات المحلية، تارة أخرى.

-التجمع الوطني الديمقراطي:

الامين العام للحزب أحمد أويحيى ينشط تجمعين شعبيين ب: ولاية قسنطينة على الساعة 10 / ولاية سطيف على الساعة 14.

-حزب العمال

الامينة العامة للحزب لويزة حنون تنشط تجمعين شعبيين بولاية سكيكدة: القاعة متعددة الرياضات الاخوة بوشاش على الساعة 10وبولاية عنابة: المسرح الجهوي عزالدين مجوبي على الساعة 14 و30د.

-الحركة الشعبية الجزائرية:

ولاية خنشلة: رئيس الحزب عمارة بن يونس ينشط تجمعا شعبيا.

-حزب جبهة التحرير الوطني:

ولاية قسنطينة: السيدان بوجمعة طلعي وعبد السلام شلغوم ينشطان تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي "فارح عمار" ببلدية حامة بوزيان على الساعة 10 صباحا.

-جبهة القوى الاشتراكية:

ولاية بومرداس: الامين الوطني الاول محمد حاج جيلاني ينشط تجمعا شعبيا بدار الشباب سناني على الساعة العاشرة صباحا.

-التحالف الوطني الجمهوري:

بومرداس: الامين العام للحزب بلقاسم ساحلي ينشط تجمعا شعبيا بالمجمع الثقافي الاسلامي أعمر مخروف على الساعة 14.

-حزب عهد 54:

ولاية اليزي: رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين ينشط تجمعا بقاعة سينما الطاسيلي على الساعة 10.

-حركة مجتمع السلم:

رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعين شعبيين بولاية سوق أهراس قاعة ميلود طاهري على الساعة 10 وب ولاية عنابة قصر الثقافة محمد بوضياف على الساعة 14.

-الجبهة الوطنية الجزائرية:

رئيس الحزب موسى تواتي ينشط تجمعين شعبيين ب: ولاية باتنة على الساعة 9 و30 دقيقة/ ولاية بسكرة على الساعة 14.

- حركة الوفاق الوطني:

ولاية الوادي: الامين العام للحركة علي بوخزنة ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة لمين لعمودي على الساعة 16.

-حزب الفجر الجديد:

ولاية المدية: رئيس الحزب الطاهر بن بعيبش ينشط تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي قصر البخاري على الساعة 10.

-حركة الشبيبة والديمقراطية:

ولاية وهران: رئيسة الحزب شلبية محجوبي تنشط تجمعا شعبيا بقاعة سينما السعادة على الساعة 13 و30

حزب جبهة المستقبل:

رئيس الحزب بلعيد عبد العزيز ينشط تجمعين شعبيين ب: ولاية وهران على الساعة 10/ ولاية عين الدفلى على الساعة 16.

حركة الاصلاح الوطني:

رئيس الحركة فيلالي غويني ينشط تجمعا شعبيا بولاية عنابة على الساعة 10.