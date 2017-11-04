تحديد هوية إرهابي قضي عليه بمنطقة القل بسكيكدة سنة 2016

تم تحديد هوية الإرهابي الذي قضت عليه قوات الجيش الوطني الشعبي سنة 2016 خلال كمين بمنطقة واد دخيل بالقل بولاية سكيكدة ويتعلق الأمر بالمجرم ف. عيسى والمكنى"أبو جابر"، حسب بيان لوزارة الـدفاع الـوطـني.

وأوضح البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات تم تحديد هوية الإرهابي الذي قضت عليه قوات الجيش الوطني الشعبي سنة 2016، خلال كمين بمنطقة واد دخيل بالقل/ ن.ع.5ي ويتعلق الأمر بالمجرم ف. عيسى والمكنى"أبو جابر".

من جهة أخرى، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 03 نوفمبر 2017ي شخصين (02) واسترجعت ثلاث (03) بنادق صيد بالمسيلة/ ن.ع.1ي في حين ضبطت مفرزة أخرى ببرج باجي مختار/ ن.ع.6ي ثلاث (03) أشخاص وحجزت شاحنة (01) وجهاز (01) اتصال عبر الأقمار الصناعية، كما تم حجز(420) لتر من الوقود بالوادي/ ن.ع.4.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت (664) كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى حجز مركبتين (02) بتلمسان/ ن.ع.2 و (1950) علبة سجائر ببسكرة/ ن.ع.4.

كما أحبط حرس الشواطئ محاولات هجرة غير الشرعية لـ (200) شخصي على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة/ ن.ع.5ي الشلف/ ن.ع.1ي عين تموشنتي وهران ومستغانم/ ن.ع.2. كما تم توقيف (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غليزان/ ن.ع.2ي تندوف وأدرار / ن.ع.3 وورقلة/ ن.ع.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية