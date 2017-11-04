رغبي/ كأس إفريقيا للأمم:الجزائر تفوز على زامبيا(30- 25) وترتقي إلى المستوى الثاني

ارتقى المنتخب الجزائري للرغبي إلى المستوى الثاني لكأس إفريقيا للأمم، بعدما فاز على نظيره الزامبي بنتيجة (30-25 ) في نهائي المستوى الثالث،في اللقاء الذي جرى هذا السبت، موفوليرا (زامبيا).

وكانت هذه المنافسة مقررة ان تلعب على شكل بطولة مصغرة بين أربعة منتخبات من المستوى الثالث وهي: الجزائر وزامبيا والكاميرون ونيجيريا ، لكن بع انسحاب الكاميرون ونيجيريا، قرر المنظمون إجراء لقاء واحد فاصل بين زامبيا والجزائر لتحديد الصاعد إلى المستوى الثاني.

وابتسم الحظ للجزائر رغم بعض الأخطاء في نهاية اللقاء بعدما سيطرت العناصر الوطنية في الشوط الأول (15- 6) مع نهاية الشوط الأول ثم (25-6) في بداية المرحلة الثانية، حيث كادت ان تنهزم في النهاية بعدما سجل المنافس 19 نقطة إضافية.

وشرع الفريق الوطني بقيادة الناخب الوطني بومدين علام في التحضير لهذا اللقاء الفاصل منذ ابريل الفارط بمجموعة موسعة تضم 45 لاعبا والتي حدد بعدها قائمة فيها 30 عنصرا ، هذا وأوضح المدرب الوطني"قمت باختيار الأحسن خلال التربص الذي جرى شهر يوليو الفارط".

وأضاف"لدينا عناصر ناشطة في فرنسا وأخرى في رومانيا وبولونيا وانجلترا واسبانيا ونيوزيلندا، لكن أغلبيتهم شبان ويعتبرون مواهب مستقبلية".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية