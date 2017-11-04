اكتشاف مخبأ يحتوي على مسدسين رشاشين ومخزنين و321 طلقة من مختلف العيارات قرب منطقة رقان بأدرار

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني هذا السبت من اكتشاف مخبأ قرب منطقة رقان التابعة للقطاع العملياتي بأدرار، يحتوي على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزنين، بالإضافة إلى 321 طلقة من مختلف العيارات، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر من الدرك الوطني اليوم 04 نوفمبر 2017، من اكتشاف مخبأ قرب منطقة رقان التابعة للقطاع العملياتي بأدرار/ ن.ع.3، يحتوي على مسدسين رشاشين (02) من نوع كلاشنيكوف ومخزنين (02) بالإضافة إلى 321 طلقة من مختلف العيارات".

وفي نفس السياق، تمكنت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي بعين قزام / ن.ع .6، من"حجز مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزن (01) مملوء ونظارة (01) ميدان وسيارتين (02) رباعيتي الدفع وخمسة (05) مولدات كهربائية وجهاز (01) للكشف عن المعادن ودراجتين (02) ناريتين".

وأوضح البيان أن هذه العمليات "تأتي لتؤكد مرة أخرى الجهود المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية