الصحة العالمية: إصابات الكوليرا في اليمن تتجاوز 900 ألف حالة

قالت منظمة الصحة العالمية هذا السبت ان حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 900 ألف حالة منذ 27 أبريل الماضي.

وذكر مكتب المنظمة باليمن في بيان، انه تم تسجيل 900 ألف و312 حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا في اليمن، مع رصد 2188 حالة وفاة مرتبطة بالوباء نفسه.

ووفق تقارير سابقة للمنظمة نفسها، فإن محافظات حجة والحديدة والعاصمة صنعاء هي من أكثر المحافظات التي شهدت الانتشار الأكبر لوباء الكوليرا. ويعاني اليمن أوضاعا إنسانية وصحية صعبة أدت إلى تفشي الأوبئة وانعدام الأمن الغذائي لعدد كبير من المواطنين، جراء الحرب المتفاقمة في البلاد منذ حوالي ثلاثة أعوام.

المصدر: واج