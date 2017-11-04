(الجولة 10) : شباب قسنطينة يعزز صدارته واتحاد الحراش يتعثر بملعب أول نوفمبر

عزز شباب قسنطينة صدارته في ترتيب البطولة عقب إطاحته بملاحقه المباشر شبيبة الساورة (4-2)، ليوسع الفارق بينهما إلى أربع نقاط ، بينما انتهت المباراة المحلية العاصمية بين اتحاد الحراش ونصر حسين داي، كما بدأت بالتعادل السلبي بعد خوض ست مقابلات من الجولة العاشرة للرابطة المحترفة الأولى"موبيليس"، هذا السبت والتي افتتحت يوم أمس الجمعة بأربع مباريات.

ودخلت مواجهة المتصدر والملاحق مبكرا في الأمور الجدية،حيث وقع المهاجم عبيد ثنائية عند الدقيقتين الـ (15) و(21)، منصبا نفسه هدافا للبطولة برصيد 7 أهداف، وتواصل ضغط "السنافر"مما أدى بمدافع الساورة مداني إلى ارتكاب الخطأ والتسجيل ضد مرماه عند الدقيقة (23)، ليتوج العمري سيطرة أصحاب الأرض بهدف رابع (د 29).

وعكس الشوط الأول شهدت المرحلة الثانية استفاقة أبناء بشار،حيث صنعوا عدة فرص مع تراجع أشبال المدرب عمراني إلى مناطقهم للحفاظ على النتيجة، ما سمح للاعب ساعد الوصول إلى الشباك (د 51) قبل أن يضيف القائد يحي شريف الإصابة الثانية (د 75). لتنتهي المواجهة بفوز مستحق لشباب قسنطينة يعزز به ريادته بمجموع 21 نقطة، في حين تبقى شبيبة الساورة ثانية بمجموع 17 وحدة.

ولم تف مواجهة الداربي العاصمي التي جمعت بين الجارين اتحاد الحراش و نصر حسين داي بوعودها، حيث اختتمت بنتيجة التعادل السلبي (0-0)، ويبدو أن"الحراشية" تأثروا بضغط جماهيرهم, بمناسبة عودتهم إلى"حديقتهم المفضلة" ملعب أول نوفمبر لأول مرة منذ انطلاق الموسم, ليقبعوا في الصف الـ 15 بمجموع 8 نقاط فقط.

من جهتها لم تتمكن النصرية بقيادة المدرب نبيل نغيز من تحقيق انطلاقتها الحقيقية وتجرعت اليوم تعادلها السابع هذا الموسم مقابل فوز وحيد، لتحتل المرتبة الـ 12 برصيد 10 نقاط رفقة دفاع تاجنانت.

وتميزت الجولة العاشرة التي افتتحت يوم أمس الجمعة بارتقاء مولودية الجزائر مؤقتا إلى المركز الثالث، عقب إطاحتها بنادي بارادو (2-1)، في لقاء الداربي العاصمي الذي احتضنه ملعب عمر حمادي ببولوغين بين فريقين يقدمان حاليا عروضا فنية جميلة، وتمكن"العميد"المدعم بأنصاره من افتتاح باب التهديف مبكرا،حين باغت الجناح سفيان بالغ الحارس موساوي عند الدقيقة (23).

في المرحلة الثانية تواصل ضغط المولودية ليضيف المهاجم درارجة الهدف الثاني من مخالفة مباشرة (د 53), و بعد تضييع هجوم بارادو لعدد كبير من الفرص اهتدي شرايطية إلى طريق شباك الحارس شعال عند الدقيقة (77)، لكن دون أن ينقد"الباك"من تلقي هزيمته الثانية على التوالي (2-1)، وبهذا الفوز صعدت المولودية إلى المركز الثالث رفقة وفاق سطيف برصيد 15 نقطة وبمباراة ناقصة للفريقين، وبفارق نقطة واحدة عن بارادو الذي يحتل الصف الخامس بمجموع 14.

من جهته تمكن الصاعد الجديد اتحاد بسكرة من "فك العقدة" و تسجيل أول انتصار له بملعبه هذا الموسم, بعدما أطاح بمتذيل ترتيب البطولة اتحاد البليدة، بواقع (2-0) وذلك بفضل لعباني (د 43) و عقبي (د 90). وسمح الفوز لأبناء "الزيبان"

بالارتقاء إلى الصف الـ 14 بمقابلة متأخرة، في حين يغرق أبناء"مدينة الورود" أكثر في مؤخرة الترتيب بنقطتين، ما اضطر المدرب مصطفى سبع إلى رمي المنشفة عقب نهاية المواجهة.

من جانبه تعثر اتحاد بلعباس في عقر دياره أمام دفاع تاجنانت بنتيجة (1-1)، حيث افتتح أصحاب الأرض باب التهديف عن طريق بوقلمونة منذ الدقيقة (10)، قبل أن يعدل عطوش النتيجة لتاجنانت في الدقيقة (30)، وهو ما يبقي أشبال شريف الوزاني في المرتبة السابعة مع مولودية وهران بـ 13 نقطة، بينما يأتي دفاع تاجنانت في المركز الـ 12 بعشرة نقاط رفقة النصرية.

وعاد فريق اتحاد الجزائر بتعادل ثمين من المدية أمام الاولمبي الذي كان متقدما في النتيجة بواسطة بعوش في الدقيقة 55 قبل ان يباغت أسامة درفلو الدفاع المحلي في الدقيقة الأخيرة من المواجهة. وبفضل هذا التعادل يلتحق الاتحاد بمنافسه إلي الصف التاسع برصيد 12 نقط لكل منهما مع تسجيل ثلاث مقابلات متأخرة للعاصميين.

وتختتم مباريات هذه الجولة العاشرة يوم الثلاثاء المقبل،عندما يستضيف شباب بلوزداد مولودية وهران (00ر16 سا) ويلعب وفاق سطيف مع شبيبة القبائل (00ر17سا).

النتائج الجزئية والترتيب:

الجمعة 3 نوفمبر 2017:

اتحاد بسكرة - اتحاد البليدة 2 - 0

أولمبي المدية - اتحاد الجزائر 1 - 1

اتحاد بلعباس - دفاع تاجنانت 1 - 1

مولودية الجزائر - نادي بارادو 2 - 1

السبت 4 نوفمبر 2017:

اتحاد الحراش - نصر حسين داي 0 - 0

شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 4 - 2

الثلاثاء 7 نوفمبر 2017:

في الجزائر (20 أوت 1955) : شباب بلوزداد - مولودية وهران (00ر16 سا) في سطيف (8 ماي 1945) : وفاق سطيف - شبيبة القبائل (00ر17 سا)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 21 10

2. شبيبة الساورة 17 10

3. وفاق سطيف 15 8

--. مولودية الجزائر 15 9

5. شباب بلوزداد 14 9

--. نادي بارادو 14 10

7. مولودية وهران 13 9

--. اتحاد بلعباس 13 10

9. اتحاد الجزائر 12 7

--. شبيبة القبائل 12 9

--. أولمبي المدية 12 10

12. دفاع تاجنانت 10 10

--. نصر حسين داي 10 10

14. اتحاد بسكرة 9 9

15. اتحاد الحراش 8 10

16. اتحاد البليدة 2 10.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية