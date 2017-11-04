حرائق الغابات: المديرية العامة للغابات تعوض السكان المتضررين

شرعت المديرية العامة للغابات في تنفيذ برنامج استعجالي بأكثر من 655 مليون دينار من اجل تعويض الخسائر التي تكبدها السكان عبر 15 ولاية مستها حرائق الصيف الماضي، حسبما علم لدى المديرية العامة للغابات.

وسيتم عبر هذا الغلاف المالي تمويل برنامج لغرس 228.308 شجيرة وأشجار مثمرة، منها 156.790 شجرة زيتون و 70.151 شجيرة من اجل تلقيم أشجار الزيتون ، بالإضافة إلى تهيئة ممرات عبر 341 كم , يضيف نفس المصدر.

وقد تم وضع هذا البرنامج الاستعجالي من طرف المديرية العامة للغابات لفائدة السكان المتضررين عبر 15 ولاية ذات أولوية والذين تعرضوا إلى خسائر في الإرث الغابي والأشجار خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 يوليو2017.

وتتمثل الولايات الخمسة عشر (15) ذات الأولوية في كل من بحاية والبويرة و البليدة وتلمسان وتيزي وزو وجيجل وسطيف وسكيكدة وقسنطينة والمدية و بومرداس وتيسمسيلت وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى .

ومنحت الألوية لهذه العمليات بناء على"الحاجة الملحة لمنح دعم الدولة للسكان المتضررين من اجل العودة إلى النشاط الفلاحي والحفاظ على الهياكل الغابية الأساسية المتضررة "، توضح المديرية.

وبالنظر إلى الحاجة الملحة لهذه التدخلات، فقد أوكلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري انجاز هذا البرنامج إلى مجمع الهندسة الريفية المكلف بإطلاق الأشغال فورا وفي أجل انجاز يقدر بـ 6 أشهر .

يذكر ان حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية التي نشرتها في أكتوبر الماضي قد أشارت إلى سجيل 2.343 بؤرة حريق تسببت في إتلاف 51.908 هكتار عبر التراب الوطني وذلك خلال صيف 2017.

وقد مست هذه الحرائق أيضا 27.821 هكتار من الغطاء الغابي و9.984 هكتار من الأحراش و1.588هكتار من المحاصيل و 14.103 هكتار من الأشجار، كما أتلفت الحرائق أيضا 4.285 شجرة نخيل و176.969 شجرة مثمرة و213.801 حزمة علف.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية