بــرنامج اليــوم الثــامن مـن الحمـلـة الانـتخــابيــة لـمحـليـات نــوفمـبـر 2017

برنامج اليوم الثامن من الحملة الانتخابية (الاحد 5 نوفمبر) لمحليات ال23 نوفمبر 2017
-- حزب جبهة التحرير الوطني --
المسؤولان بحزب جبهة التحرير الوطني محجوب بدة و سعيد بدعيدة ينشطان تجمعا
شعبيا بقاعة الحفلات لشرشال بولاية تيبازة.
-- الجبهة الوطنية الجزائرية --
رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ينشط تجمعين شعبيين بورقلة وغرداية (00ر15).
-- تجمع أمل الجزائر --
تنظيم تجمع أمل الجزائر بحضور رئيسه عمار غول بالمقر الرئيسي للحزب بدالي ابراهيم بالعاصمة.
--حزب العدل والبيان—
تجمع شعبي لرئيسة الحزب نعيمة صالحي بقديل بولاية وهران (30ر14).
-- جبهة المستقبل --
جبهة المستقبل تنظم تجمع نسوي بدار الثقافة دبيح شريف بالمدنية الجزائر العاصمة على الساعة 00ر15.
-- حركة مجتمع السلم --
رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعين شعبيين بسكيكدة و الميلية ولاية جيجل (00ر16) .
-- الحركة الشعبية الجزائرية --
رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ينشط تجمعا شعبيا بولاية باتنة .
-- التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية --
تنظيم نشاط جواري بولاية الجزائر انطلاقا من بلدية الابيار.
-- عهد 54 --
تنظيم تجمع شعبي بمنطقة تقرت زاوية دائرة عين صالح ولاية تمنراست على الساعة الخامسة مساء.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج