بــرنامج اليــوم الثــامن مـن الحمـلـة الانـتخــابيــة لـمحـليـات نــوفمـبـر 2017

05/11/2017 - 09:34

برنامج اليوم الثامن من الحملة الانتخابية  (الاحد 5 نوفمبر) لمحليات ال23 نوفمبر 2017

-- حزب جبهة التحرير الوطني --

 المسؤولان بحزب جبهة التحرير الوطني محجوب بدة و سعيد بدعيدة ينشطان تجمعا 

شعبيا بقاعة الحفلات لشرشال بولاية تيبازة.

  -- الجبهة الوطنية الجزائرية --

رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ينشط تجمعين شعبيين بورقلة وغرداية  (00ر15).

 -- تجمع أمل الجزائر --

 تنظيم تجمع أمل الجزائر بحضور رئيسه عمار غول بالمقر الرئيسي للحزب بدالي  ابراهيم بالعاصمة.

--حزب العدل والبيان—

تجمع شعبي لرئيسة الحزب نعيمة صالحي بقديل بولاية وهران (30ر14).

 -- جبهة المستقبل --

جبهة المستقبل تنظم تجمع نسوي بدار الثقافة دبيح شريف بالمدنية الجزائر العاصمة على الساعة 00ر15.

 -- حركة مجتمع السلم -- 

رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة ينشط  تجمعين شعبيين بسكيكدة و الميلية ولاية جيجل (00ر16) .

 -- الحركة الشعبية الجزائرية -- 

رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ينشط تجمعا شعبيا بولاية باتنة . 

 -- التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية -- 

 تنظيم نشاط جواري بولاية الجزائر انطلاقا من بلدية الابيار.

-- عهد 54 --

تنظيم تجمع شعبي بمنطقة تقرت زاوية دائرة عين صالح ولاية تمنراست على الساعة  الخامسة مساء.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

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