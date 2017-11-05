بــرنامج اليــوم الثــامن مـن الحمـلـة الانـتخــابيــة لـمحـليـات نــوفمـبـر 2017

برنامج اليوم الثامن من الحملة الانتخابية (الاحد 5 نوفمبر) لمحليات ال23 نوفمبر 2017

-- حزب جبهة التحرير الوطني --

المسؤولان بحزب جبهة التحرير الوطني محجوب بدة و سعيد بدعيدة ينشطان تجمعا

شعبيا بقاعة الحفلات لشرشال بولاية تيبازة.

-- الجبهة الوطنية الجزائرية --

رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ينشط تجمعين شعبيين بورقلة وغرداية (00ر15).

-- تجمع أمل الجزائر --

تنظيم تجمع أمل الجزائر بحضور رئيسه عمار غول بالمقر الرئيسي للحزب بدالي ابراهيم بالعاصمة.

--حزب العدل والبيان—

تجمع شعبي لرئيسة الحزب نعيمة صالحي بقديل بولاية وهران (30ر14).

-- جبهة المستقبل --

جبهة المستقبل تنظم تجمع نسوي بدار الثقافة دبيح شريف بالمدنية الجزائر العاصمة على الساعة 00ر15.

-- حركة مجتمع السلم --

رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعين شعبيين بسكيكدة و الميلية ولاية جيجل (00ر16) .

-- الحركة الشعبية الجزائرية --

رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ينشط تجمعا شعبيا بولاية باتنة .

-- التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية --

تنظيم نشاط جواري بولاية الجزائر انطلاقا من بلدية الابيار.

-- عهد 54 --

تنظيم تجمع شعبي بمنطقة تقرت زاوية دائرة عين صالح ولاية تمنراست على الساعة الخامسة مساء.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج