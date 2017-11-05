الوداد المغربي يتوج برابطة أبطال إفريقيا بفوزه على الأهلي المصري (1-0)

حقق فريق الوداد المغربي لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه في إياب الدور النهائي على الأهلي المصري بهدف دون رد مساء امس السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسجل وليد الكارتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69ي ليحقق الوداد بعد انتظار دام 25 عاما.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 الأسبوع الماضي التي استضافها الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (ثمانية ألقاب).

و شن المدير الفني لنادي الأهلي المصري لكرة القدم حسام البدري, هجوما عنيفا على الحكم الغامبي باكاري جاساما - الذي أدار أمس السبت مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي (إياب) لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وقال حسام البدري - في تصريحاته بعد انتهاء اللقاء - "احمل حكم اللقاء ومعاونيه مسؤولية خسارة الأهلي للقب أمام الوداد. اللقاء شهد ثلاثة أخطاء كبيرة من الحكم تجاه الأهلي". وأضاف البدري قائلا: "التحكيم هو من حسم البطولة.. ودائماً البطولات في إفريقيا تحسم بالتحكيم.. الحكم تغاضى عن احتساب ضربتي جزاء للأهلي.. تعرضنا للظلم في لقاء الذهاب واليوم في الإياب أيضا".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وكالات