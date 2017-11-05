دراسة : أكثر من 10 ملايين إصابة بأمراض الكلى سنويا بسبب تلوث الهواء

كشفت دراسة جديدة أن الحصيلة العالمية لحالات الإصابة بأمراض الكلى المزمنة الناتجة عن تلوث الهواء قد بلغت أكثر من 10 ملايين سنويا.

وقدمت الدراسة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى خلال أسبوع فحص أمراض الكلى الذي أقيم في الفترة من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2017 في نيو أورليانز بولاية لويزيانا.

ورأى الباحثون بمركز الأوبئة السريرية التابع لنظام الرعاية الصحية الخاص بالجنود المتقاعدين في سانت لويس وجود علاقة بين ارتفاع مستويات الجسيمات الدقيقة وخطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة, ولكن الباحثين استخدموا بعد ذلك المنهجيات الدراسية للعبء العالمي للمرض في أحدث أبحاثهم لتقدير عبء أمراض الكلى المزمنة الناتج عن تلوث الهواء.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن العبء يختلف اختلافا كبيرا حسب الجغرافيا, مع ظهور قيم أعلى في أمريكا الوسطى وجنوب آسيا.

ونقل عن الباحث الرئيسي بنيامين بو قوله في بيان صحفي إن "تلوث الهواء قد يفسر جزئيا على الأقل الارتفاع في عدد حالات الإصابة بأمراض الكلى المزمنة مجهولة المنشأ في العديد من المناطق الجغرافية حول العالم , فضلا عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بأمراض الكلى في المكسيك وأمريكا الوسطي". (واج)

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج