شيخ الطريقة القاديرية في الجزائر و عموم أفريقيا يدعو إلى المشاركة القوية في الانتخابات المحلية

05/11/2017 - 10:22

دعا شيخ الطريقة القاديرية في الجزائر و عموم أفريقيا حسن حساني بن محمد إبراهيم كافة شرائح المجتمع إلى ضرورة المشاركة القوية في الانتخابات المحلية و المساهمة في بناء الوطن و المحافظة على الوحدة الوطنية.

و حث شيخ الطريقة القاديرية في الجزائر و عموم أفريقيا حسن حساني بن محمد إبراهيم من ورقلة الشباب للذهاب بقوة يوم 23 نوفمبر الجاري للانتخابات المحلية.

 و في هذا الصدد قال شيخ الطريقة القاديرية في الجزائر و عموم أفريقيا حسن حساني بن محمد إبراهيم أدعو كل الشرائح من الخيرين في هذا الوطن لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الذي يضمن استمرارية الدولة و وحدتها.

و أضاف الشيخ حسن حساني في ميكروفون إذاعة الجزائر من ورقلة أن المشاركة تعني تفويت الفرصة لكل من يريد المساس بأمن و استقرار الدولة الجزائرية الذي ضحى من أجلها الكثير من أبناء الوطن ، مشيرا إلى أن الانتخاب هو صيرورة حياة هذه الدولة التي تدعم المؤسسات الوطنية.

و أكد الشيخ أنه باسم الطريقة القاديرية يدعو إلى اختيار القائمة التي يكون فيها من يمثل الطبقة الكبيرة من الشباب و يدعو إلى الوحدة و التآخي .

 كما دعا شيخ الطريقة القاديرية في الجزائر و عموم أفريقيا إلى عدم التلاعب بمكتسبات الثورة التحريرية و العودة و التمسك بما جاء في  بيان أول نوفمبر.

 المصدر: الإذاعة الجزائرية    

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