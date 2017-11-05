اضطراب جوي بدءا من ظهيرة هذا الأحد على مناطق غرب ووسط وشرق البلاد

ستشهد عديد ولايات الوطن اضطرابا جويا بدءا من الظهيرة هذا الأحد يمس الولايات الغربية و الوسطى و الشرقية حيث ستعرف تساقط أمطار أحيانا رعدية ليتحسن الطقس بدءا من يوم الغد.

و في هذا الصدد أوضحت المكلفة بالإعلام بمصلحة الأرصاد الجوية هوارية بن رقطة أن الاضطراب الجوي عادي و هو من النوع الكلاسيكي يتمثل في هواء بارد نسبيا سوف يلتحق بالمدن الغربية ابتداء من هذا الأحد ليخصها بأمطار مصحوبة برعود خاصة على المناطق الداخلية الغربية للوطن و ينتقل هذا الاضطراب الجوي نحو المدن الوسطى و الشرقية تدريجيا خلال أواخر هذه الليلة و كذا صبيحة يوم الاثنين.

و أشارت المكلفة بالإعلام بمصلحة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار ستكون معتبرة محليا خاصة على المدن الوسطى و الشرقية للوطن ،كما ستنخفض درجات الحرارة و هذا ابتداء من يوم الاثنين حيث تكون درجة الحرارة على المناطق الساحلية الوسطى و الشرقية تقارب 18 درجة مائوية، أما في المناطق الداخلية لن تتعدى 16 درجة مائوية.

و قالت هوارية بن رقطة إن التحسن سيكون خلال ظهيرة اليوم على المدن الغربية للوطن بينما بالمناطق الوسطى و الشرقية تكون فيها الأجواء غير مستقرة لغية يوم غد الاثنين.

المصدر: الإذاعة الجزائرية