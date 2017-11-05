الممثل الدائم للجزائر لدى الامم المتحدة صابري بوقادوم للإذاعة : موقف الجزائر ثابت حيال حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

اكد سفير وممثل الجزائر لدى الامم المتحدة صابري بوقادوم في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية بأن موقف الجزائر ثابت حيال حق شعب الصحراوي في تقرير مصيره و استئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب

جاء ذلك في تدخل له خلال أشغال اللجنة الثالثة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل الاجتماعية المرتبطة بحقوق الإنسان التي شارك فيها وفد جزائري و الذي تدخل خلال جلسة رسمية للجنة الثالثة المخصصة لمناقشة النقطة 71 المدرجة في جدول أعمالها و المتعلقة بحق تقرير المصير.



المصدر: الإذاعة الجزائرية