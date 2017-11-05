الممثل الدائم للجزائر لدى الامم المتحدة صابري بوقادوم للإذاعة : موقف الجزائر ثابت حيال حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

05/11/2017 - 11:50

اكد سفير وممثل الجزائر لدى الامم المتحدة صابري بوقادوم في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية بأن موقف الجزائر ثابت حيال حق  شعب الصحراوي في تقرير مصيره و استئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب 
جاء ذلك في تدخل له  خلال أشغال اللجنة الثالثة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل الاجتماعية المرتبطة بحقوق الإنسان التي شارك فيها وفد جزائري و الذي تدخل خلال جلسة رسمية للجنة الثالثة المخصصة لمناقشة النقطة 71 المدرجة في جدول أعمالها و المتعلقة بحق تقرير المصير.
 
المصدر: الإذاعة الجزائرية

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