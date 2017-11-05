إشادة بتجربة الجزائر في العمل والحوار الإجتماعي

أكد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد خياط أن الجزائر تقاسمت عدة تجارب في مجال التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع برنامج مكتب العمل الدولي بالجزائر.

وأوضح خلال ورشة إقليمية نظمت الأحد وتناولت طرق الوقاية وتسوية النزاعات الجماعية في العمل ودور الحوار الإجتماعي، أن العملية تمت مع عدة دول من غرب أفريقيا في إطار برنامج التعاون جنوب جنوب للدول الأفريقية بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر.

من جهته نوه مدير مكتب العمل الدولي بالجزائر محمد علي دياحي بتجربة الجزائر الناجحة في مجال الحوار الاجتماعي مؤكدا أنه "في إطار شكلية ونوعية التشاور الثلاثي في الجزائر ووضعه في إطار مؤسسي يجعل من الجزائر مثالا يستحق أن يتم تعميمه على أغلبية الدول المهتمة بهذا الموضوع".