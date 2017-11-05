إستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

ألغى الرئيس اللبناني ميشال عون زيارته إلى الكويت و التي كانت مبرمجة هذا الأحد بعد أن قدم سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة فيما قطع رئيس البرلمان نبيه بري زيارته إلى مصر.

فيما أعلن الأمين العام لـحزب الله حسن نصر الله في كلمة ألقاها هذا الأحد ، أن استقالة رئيس وزراء البلاد، سعد الحريري، تمثل قرارا سعوديا، "إلا أن سببه ليس واضحا لأحد في لبنان، حتى الآن".

وقال نصر الله ، إن "الكل في لبنان توقع أن الضغط سيتم على الحريري خلال زيارته إلى السعودية للاستقالة"، إلا أن الإعلان عن هذه الخطوة في هذا التوقيت "غير المناسب" أصبح مفاجأة للجميع.

هذا و يخشى المراقبون بعد الاستقالة المفاجئة لسعد الحريري من أن يغرق لبنان مجددا في دوامة العنف.

وبحسب رأي المراقبين فستكون لهاته الاستقالة تداعيات و انعكاسات خطيرة يصعب على البلد تحملها غير أن وزير الخارجية و المغتربين اللبناني جبران باسيل حاول التهدئة من خلال تأكيده أن لبنان سيتخطى هذه الأزمة بالوحدة و الحكمة و القوة و مطالب بأن تكون هناك ردة فعل عقلانية و حكيمة تجاه إعلان الحريري استقالته.

المصدر:الإذاعة الجزائرية