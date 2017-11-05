مساهل يتحادث بأبوظبي مع العديد من نظرائه

تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بأبوظبي مع العديد من نظرائه ومسؤولين كبار بمنظمات دولية بحيث تبادل معهم وجهات النظر و أجرى مشاورات حول عدة مسائل لاسيما الأمن الإقليمي حسبما أكده الأحد بيان للوزارة.

و جرت المحادثات على هامش منتدى صير بني ياس الذي تنظمه الإمارات العربية المتحدة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري.

و كان لمساهل محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله النهيان الذي تطرق معه إلى التعاون الثنائي و سبل وإمكانيات تعزيزه و كذا العديد من المسائل الإقليمية و الدولية.

و أبدى وزير الشؤون الخارجية يضيف البيان"اهتمامه بمثل هذه اللقاءات التي تساهم في فهم أكبر للتحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي و إلى تحقيق المزيد من الانسجام بخصوص سبل وإمكانيات التكفل بها".

و خلال لقائه مع نظيره المصري سامح شكري تطرق رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى "حالة التعاون بين البلدين و إلى الاستحقاقات المقبلة للأجندة الثنائية.

كما استعرض الوزيران "أخر التطورات للوضع في ليبيا تحسبا لانعقاد الثلاثية الجزائر- مصر- تونس على المستوى الوزاري في 15 نوفمبر بالقاهرة.

و جدد مساهل "تمسك الجزائر بالحل السياسي في ليبيا من خلال الحوار و المصالحة الوطنية في إطار المسار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة".

كما تحادث الوزير مع نظيره الأردني أيمن صفدي الذي ناقش معه "حالة العلاقات الثنائية و التحضيرات للدورة المقبلة للجنة المختلطة للتعاون بين البلدين".

و التقى مساهل مع نظيره الرواندي لويز موشيكيوابو الذي تطرق معه إلى "العلاقات الثنائية و آفاق تعزيزها في مختلف الميادين". و تناولت المحادثات بين الطرفين أيضا "الاستحقاقات القادمة لأجندة الاتحاد الإفريقي و الاجتماع الوزاري للولايات المتحدة مع الدول الإفريقية حول الأمن الإقليمي و الشراكة في المجال الاقتصادي و التجاري المرتقب في 17 نوفمبر الجاري بواشنطن".

كما أجرى رئيس الديبلوماسية الجزائرية محادثات مع نظيره التانزاني اغستين ماهيقا تطرق خلالها الطرفان الى "عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك" حسب نفس البيان معلنا عن إجراء ماهيقا لزيارة إلى الجزائر "قبل نهاية الشهر الجاري".

و إلى جانب هذه اللقاءات مع مختلف نظرائه تحادث مساهل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيث الذي تطرق معه إلى "الوضع في المنطقة والتحديات التي يواجهها العالم العربي".

و من جهة أخرى تطرق الوزير مع الممثل الخاص للامين العام الاممي بليبيا غسان سلامة إلى "الوضع في ليبيا في ضوء آخر التطورات المسجلة في هذا البلد و الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في إطار المسار السياسي الجاري".

و بهذه المناسبة جدد مساهل للمسؤول الاممي "تمسك الجزائر باستقرار ليبيا و التزامها بدعم المسار السياسي في ليبيا". وأضاف يقول بهذا الصدد ان الجزائر "في اتصال دائم مع كافة الأطراف الليبية بغية المساهمة في جهود تسوية الأزمة في ليبيا".

و تطرق الوزير في الأخير إلى الوضع في اليمن مع الممثل الخاص للامين العام الاممي باليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد مشيرا إلى "أهمية مقاربة سياسية تشجع الحوار و المصالحة بين الإطراف اليمنية بغية إيجاد حل سريع للازمة".