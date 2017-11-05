زعلان: رفع التجميد على مشاريع قطاع الأشغال العمومية والنقل في 2018

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان هذا الأحد أن قطاعه سيشهد إطلاق مشاريع جديدة بعد ثلاث سنوات من التجميد.

و أوضح زعلان -خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون المالية 2018 من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني- أن ميزانية تجهيز القطاع ضمن مشروع قانون المالية 2018 بلغت380,76 مليار دج مقابل 62,69 مليار دج في 2017 اي بزيادة قدرها 507 بالمائة.

و يأتي هذا الارتفاع الملحوظ تبعا لتسجيل عدة مشاريع جديدة بعد ثلاث سنوات لم يتم خلالها تسجيل اي مشروع جديد في الميزانية.

وصرح زعلان قائلا: " بفضل قانون المالية 2018 يمكننا القول بأن القطاع اجتاز منطقة الاضطرابات".

وتشمل المشاريع الجديدة المسجلة انجاز الشطر الأول من ميناء الوسط بشرشال و ربطه بشبكة الطرق والسكك الحديدية مع كل تجهيزاتها ونشاطاتها المرفقة كالمناطق الصناعية والأرضية اللوجيستكية بغلاف قدره 150 مليار دج.

كما تم رصد 65 مليار دج لصيانة 500 كم من الطرق الوطنية والطريق السيار شرق-غرب وكذا صيانة الموانئ والمطارات وتدعيم الجسور الحديدية وإعادة تهيئة منشآت السكك الحديدية.

وبغرض تنمية المناطق النائية بشمال وجنوب البلاد تم تخصيص 28 مليار دج لإنجاز وتدعيم مشاريع تتعلق بازدواجية الطرق وتهيئتها.

وفضلا عن ذلك خصص مبلغ 6,5 مليار دج لوضع حيز تنفيذ المرحلة الثانية لنظام ضبط حركة المرور على مستوى العاصمة بغرض التخفيف من الازدحام المروري للسيارات وتحسين ظروف التنقل في هذه الولاية.

من جهة اخرى تم تخصيص 178,15 مليار كإعادة تقييم للبرنامج قيد الانجاز.

و أوضح الوزير أن إطلاق مشاريع القطاع يتم وفقا للأولويات المسطرة ومستوى النجاعة الاقتصادية.