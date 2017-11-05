كأس العالم 2017 /سلاح الحسام رجال : الجزائر أحسن بلد عربي و إفريقي في دورة الجزائر

05/11/2017 - 18:59

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كان  المنتخب الجزائري للمسايفة أحسن بلد عربي  و إفريقي في كأس العالم-2017  في اختصاص "سلاح الحسام" للرجال, التي نظمت بين  3 و 5 نوفمبر بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر), رغم خروجه المبكر من  منافسات الفرق في هذه الدورة.

و هو ما أكده الناخب الوطني محمد زرف, عقب إقصاء الجزائر من جدول الـ 32,  بخسارته بنتيجة (45-26) ضد هونغ كونغ, حيث قال "هذا أمر جيد, لأنه يسمح لنا  بتحسين ترتيبنا".

و كانت  التشكيلة الوطنية في اختتام المنافسة بتميز أحسن منتخب عربي و إفريقي  في الدورة, و ذلك لإحرازها أحسن نتيجة من منافسيها سيما المغرب الذي أقصي من  طرف بلجيكا في نفس الدور من المنافسة, بواقع (45-13).

"المباريات الترتيبية تبدأ من الدور المقبل (جدول 16), و فيما يخصنا فإن  النتيجة هي من ستحدد من يسبق خصمه في الترتيب.

مع العلم أن المغرب انهزم (45-13), و نحن خسرنا  بـ (45-26), ما يعني أن  الجزائر هي من تأتي أولا في الترتيب" و هو ما شرحه المدرب الوطني.           

و من بين 27 بلدا  حاضرا بالجزائر للمشاركة في هذه المرحلة الأولى من مونديال  سلاح الحسام رجال, شارك 18 منتخبا فقط في المنافسات حسب الفرق و هي الجزائر,  بلجيكا, كندا, فرنسا, بريطانيا, جورجيا, ألمانيا, هونغ كونغ, إيطاليا, إيران,  اليابان, كوريا الجنوبية, المغرب, رومانيا, روسيا, أوكرانيا و الولايات  المتحدة.

و بالرغم من مشاركتها في منافسات الفردي لم تستطع بعض البلدان العربية و  الإفريقية مثل تونس و مالي, من المشاركة في منافسات الفرق, بسبب عدم امتلاكها  للعدد الكافي من المشاركين, حيث حضرت تونس برياضي واحد و مالي باثنين, في حين  القوانين تطلب بثلاثة رياضيين, زائد واحد كاحتياطي, للمشاركة في منافسات  الفرق.

و مثل الجزائر في منافسات الفرق كل من حمزة قاصدي, أكرم بونابي, زين الدين  هروي هم ممثلي الجزائر في منافسات الفرق, بالإضافة إلى أنيس مايري كاحتياطي.

و سيشارك المنتخب الوطني لسلاح الحسام رجال في دورة ضمن مسلك أوروبي, المقرر  عن قريب في روسيا, و يطمح لدخوله بثلاثة رياضيين, يتعلق الأمر بكل من أكرم  بونابي, أنيس مايري و آدم ايزم, حسبما كشف عنه الناخب الوطني محمد زرف اليوم  الأحد في قصر المعارض بالصنوبر البحري.

 

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رياضة, منافسات

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