تفكيك شبكة وطنية إجرامية مختصة في سرقة المركبات وإعادة بيعها بسكيكدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة من تفكيك مؤخرا شبكة وطنية إجرامية متكونة من 13 شخصا مختصة في سرقة المركبات وإعادة بيعها عبر ولايات الوطن، حسب ما أفاد به هذا الأحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

ومكنت هذه العملية التي قام بها أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني و الرابع من استرجاع العديد من المركبات محل السرقة من مختلف العلامات و حجز كمية كبيرة من قطع وهياكل المركبات ولواحقها، آلة تستعمل لتثبيت لوحات الترقيم، بالإضافة إلى أدوات الفك و التركيب المستعملة أثناء اقترافهم الجرم، فضلا عن أجهزة الإعلام الألي التي كان يستخدمها أفراد الشبكة في تزوير الوثائق، يضيف ذات المصدر.

ومن جهة أخرى، وفي عمليات متفرقه، تمكنت مصالح الشرطة بكل من ولايات قسنطينة، البليدة وبسكرة من حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 1283 قرص مهلوس، مع توقيف 7 أشخاص مشتبه فيه.

أما في سياق آخر، ومواصلة لجهود مصالح الشرطة في التصدي لكل من أشكال البيع غير القانوني خاصة المشروبات الكحولية، تمكنت قوات الشرطة بكل من ولايات سوق أهراس، عنابة، خنشلة وورقلة من حجز كميات معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت ب 42.525 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

المصدر : واج