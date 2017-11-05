المواظبة على استهلاك المشروبات الغازية يؤدي إلى الموت

أكد خبراء من جنوب إفريقيا أن المواظبة على استهلاك المشروبات الغازية تتسبب بمشاكل صحية تؤدي إلى الموت.

وقال علماء من جامعة ستيلينبوش البحثية بمحافظة كيب الغربية"ان العبوة الواحدة بسعة 0.33 لتر من المشروبات الغازية تحوي في المتوسطي 39 غراما من السكري، أي أكثر بـ 14 غرام من حاجة الجسم اليومية من هذه المادة".

وأظهرت آخر الدراسات أن استهلاك عبوة واحدة في اليوم من هذه المشروبات على مدى 10 أسابيع يساهم بظهور مشاكل خطيرة تتعلق بارتفاع معدلات السكر في الدم ما يؤدي مستقبلا للإصابة بداء السكري من النمط الثاني، فضلا عن أن استهلاك تلك المشروبات تترافق بزيادة معدلات السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

كما أشارت العديد من الدراسات الطبية إلى مخاطر المشروبات الغازية على الصحة لما تحويه من مواد كيميائية تضر بالمعدة وأصباغ وملونات تؤثر على عمل العديد من أعضاء الجسم الحيوية، لكن أحدث الدراسات التي قام بها علماء من الجامعة أكدت أن المواظبة على استهلاك تلك المشروبات يتسبب بإصابة الإنسان بأمراض تنتهي بالموت.

يذكر أن مشاكل السمنة والوزن الزائد باتت أحد أهم الأخطار الصحية التي تثير اهتمام الأطباء والمنظمات الصحية في العالمي فوفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن أعداد المصابين بالسمنة حول العالم تضاعفت منذ عام 1980ي وعام 2014 بات نحو 39 بالمائة من البالغين والشباب يعانون من أعراض ارتفاع الوزن التي تؤدي للإصابة بأمراض خطيرة معظمها مميتة.

المصدر : واج