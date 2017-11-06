بــرنــامـج الــيوم التــاسع مــن الحــملــة الانـتخـابيـة لمحــليـــات 2017

برنامج اليوم التاسع من الحملة الانتخابية (يوم الاثنين 6 نوفمبر) لمحليات الـ 23 نوفمبر 2017.
-- تجمع أمل الجزائر:
- رئيس الحزب عمر غول ينشط تجمعا شعبيا بولاية المدية.
-- حزب الفجر الجديد:
- تجمع شعبي لرئيس الحزب الطاهر بن بعيبش بقاعة الحفلات "محمد بوضياف" بخميس مليانة ولاية عين الدفلى (10:00).
-- حزب العمال:
- الأمينة العامة للحزب لويزة حنون تنشط تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي الإسلامي بالشلف (10:00).
-- حزب جبهة المستقبل:
- رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بالمسيلة (16:00).
-- الحركة الشعبية الجزائرية:
- رئيس الحركة عمارة بن يونس ينشط تجمعا شعبيا بولاية بومرداس.
-- الجبهة الوطنية الجزائرية:
- رئيس الجبهة موسى تواتي ينشط تجمعا شعبيا بعين صالح (9:30).
--حركة مجتمع السلم :
- رئيس "حمس" عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعا شعبيا بولاية برج بوعريريج.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج