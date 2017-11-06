عـبــاس يشيد بتضامن الجــزائــر اللامشروط مع القضية الفلسطينية و الشعب الفلسطيني

أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن ، الاحد، خلال لقائه بشرم الشيخ (مصر) برئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح بموقف الجزائر ووقوفها الدائم وتضامنها اللامشروط مع الشعب الفلسطين،حسب ما جاء في بيان المجلس.

وخلال استقباله لرئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح، على هامش أشغال المنتدى العالمي للشباب الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ المصرية، ثمن الرئيس الفلسطيني موقف الجزائر "حكومة و شعبا بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندتها له في كل المحن التي ألمت به مثنيا على التضامن اللامشروط للجزائر مع الشعب الفلسطيني".

كما سمح اللقاء، الذي حضره وزيرالشباب والرياضة الهادي ولد علي وسفير الجزائر بمصر باستعراض الوضع الراهن الفلسطيني و الأفاق المستقبلية للقضية الفلسطينية على ضوء الوحدة بين مختلف الفصائل وعودة سيطرة الحكومة الفلسطينية على قطاع غزة، يضيف المصدر ذاته.

وكان اللقاء فرصة للسيد بن صالح ليجدد موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على أساس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس احتراما للشرعية الدولية والمقررات الأممية.

وفي سياق متصل،أكد الطرفان على ضرورة تفعيل العلاقات بين الهيئات التشريعية لكلا البلدين.

وكان رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح قد حل مساء السبت بمصر للمشاركة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال منتدى الشباب العالمي الذي تحتضن فعالياته مدينة شرم الشيخ من 4 الى 9 نوفمبر الجاري.

وكان في استقبال السيد بن صالح, لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ، وزير الصناعة والتجارة المصري، طارق قابيل وكذا أمين عام رئاسة الجمهورية أحمد الانصاري.

وتشارك الجزائر في أشغال المنتدى بمجموعة من الشباب الجزائري تمثل مناطق مختلفة من انحاء الوطن الى جانب اكثر من 3000 شاب من دول العالم.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج