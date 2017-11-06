بقـاط بركــاني للإذاعة : قانون الصحة الجديد يجب أن يجد حلولا استعجالية لغياب الأمن والاكتظاظ

قال رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب وعمادة الأطباء الجزائريين الدكتور محمد بقاط بركاني ، إن مشروع قانون الصحة الذي سيعرض هذا الثلاثاء على لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني ، يجب أن يعمل على تطوير الصحة و خاصة العمومية منها وذلك بعملية التنظيم لإعادة المنظومة الصحية في محلها.

و أضاف الدكتور محمد بقاط بركاني خلال استضافته هذا الاثنين في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن الصحة تتطلب ميكانيزمات للعناية بالمريض و هذه أصبحت غائبة في مجال الصحة العمومية، مؤكدا على أن قانون الصحة يجب أن يكرس لإيجاد حلول استعجاليه لبعض المشاكل كنقص الأمن و الاكتظاظ.

و أشار ضيف الأولى إلى أن بعض المؤسسات الإستشفائية تعاني من عدم التوازن من حيث التجهيز و التوزيع غير العادل لعدد المرضى ، لذا يرى الدكتور بقاط أنه تجب دراسة خاصة لكل مؤسسة و توفير احتياجاتها ومتطلباتها.

و يقترح المتحدث ذاته إنشاء هيئة مستقلة متعددة القطاعات للوقاية حيث تقوم بمراقبة نوعية الغذاء المستورد و ما يحمله من مضافات غذائية ، كما أن دورها يتمثل في مراقبة كل ما يضر بصحة الفرد أي تجنب عوامل الخطر من ناحية نوعية الحياة و المحيط، و عندها تأخذ قرارات بعد دراسة للمشاكل و العوامل الكبرى التي تؤدي إلى أمراض مزمنة تصيب الفرد الجزائري.

المصدر: الإذاعة الجزائرية