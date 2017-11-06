تحسبا لمواجهتي نيجيريا وأفريقيا الوسطى.. الخضر يشرعون هذا الاثنين في تربص مغلق بقيادة رابح ماجر

ينطلق هذا الاثنين بقيادة الناخب الوطني الجديد رابح ماجر، تربص المنتخب الوطني لكرة القدم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، تحسبا لمباراة نيجيريا المقررة في الـ 10 نوفمبر الجاري بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ،لحساب الجولة السادسة وألخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

كما سيكون التربص فرصة للتحضير لودية أفريقيا الوسطى المقررةى في الـ 14 نوفمبر الجاري بملعب 5 جويلية الأولمبي.

واستدعى الطاقم الفني للخضر بقيادة رابح ماجر، 23 لاعبا تحسبا للمواجهتين ، تم تعويض ثلاثة منهم بسبب الإصابة ويتعلق الأمر بفوزي غولام لاعب نادي نابولي الايطالي و ويوسف عطال ورامي بن سبعيني وتعةويضهم بكل من عروس ونساخ وشافعي – هذا الأخير قد يستبعد بعد حادثة سيدي يحيى بالعاصمة-

وسيكون اللاعبون المحليين أول الملتحقين بالتربص بداية من مساء هذا الاثنين ، باستثناء للخماسي جابو ونساخ وزيتي ( وفاق سطيف) والحارس عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد) و وهواري فرحاني () بالمشاركة مع أنديتهم في المبارتين المتأخرتين عن الجولة العاشرة للبطولة المحترفة غدا الثلاثاء ، بينما يلتحق المحترفون تباعا حسب مبارياتهم في البطولات الأوربية التي ينشطون بها على غرار زين الدين فرحات الذي يخوض مبارة هذا الثلاثء منع ناديه لوهافر الفرنسي.

وأوضح رابح ماجر في تصريح للاذاعة الجزائرية أنه سيؤكز رفقة مساعديه جمال مناد وإيغيل مزيان على العامل البسكيولجي للاعبين سيما مع المشاكل التي عرفها المنتخب الوطني سابقا وسلسلة الهزائم المتتالية التي أدت إلى الإقصاء من سباق المونديال مبكرا، مؤكدا أنهم سيخوضون مبارة نيجيريا من أجل الدفاع عن شرف الجزائر .

ودافع الناخب الوطني الجديد عن خياراته بعدما عرفت القائمة مفاجآت، منها إبعاد كل من مبولحي وفيغولي، مؤكدا في تصريح للإذاعة الوطنية، بأنه لم يبعد مبولحي نهائيا وأنه من العيب أن يستدعيه ويبقيه على كرسي الاحتياط، لأن الحارس لا يشارك بانتظام مع فريقه ران، كاشفا عن أنه ليس لديه أي مشكل مع فيغولي وأن عدم استدعائه ليس بسبب تصريحاته الأخيرة.

وقبل دخول التربص، أصيب ثلاثة لاعبين من القائمة التي استدعاها ماجر، مع أنديتهم ويتعلق الأمر بكل من رامي بن سبعيني الذي سيعوضه مدافع اتحاد العاصمة فاروق شافعي، والمدافع فوزي غولام الذي استدعى المدرب الوطني شمس الدين نساخ لاعب وفاق سطيف لتعويض غيابه، بالإضافة إلى يوسف عطال الذي سيخضع لعملية جراحية على مستوى الركبة، وقد وجهت الدعوة لإسلام عروس لاعب نادي بارادو لتعويضه.

ومن المنتظر أن يعقد الناخب الوطني رابح ماجر ندوة صحفية هذا الاربعاء بمركز سيدي موسى على الساعة العاشرة، تتبعها ندوة صحفية أخرى لـ 3 عناصر من المنتخب الوطني لم تتحدد أسماؤهم بعد.

المصدر : الإذاعة الجزائرية

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