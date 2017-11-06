عطـارللاذاعـة : ثلاثة حــلول لاستقطاب الشركاء الاجانب لاستكشاف و استخراج النفط

قدم نائب رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز عبد المجيد عطار ثلاثة حلول لاستقطاب المتعاملين الاجانب في مجال استكشاف واستخراج النفط تتمثل في اعادة النظر في الجباية البترولية وتغيير نمط العقد المبرم و تحسين مناخ الاعمال، مؤكدا أن سوناطراك لن تستطيع لوحدها استكشاف واستخراج النفط .

وتزامنا و اعلان وزير القطاع عن الذهاب لتعديل قانون المحروقات اوضح عطارفي برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن الضرائب والجباية الحالية اعتمدت في وقت كان فيه سعر برميل النفط في مستوى 120 دولارا وهي ظروف لم يعد لها وجود الآن في ظل انخفاض الاسعار ،ما يستلزم على السلطات العمومية إنعاش الإيرادات المالية للخزينة وتعويض النقص الحاصل من هبوط أسعار النفط الخام من خلال الضرائب كإحدى الحلول الممكنة

ودعا المتحدث إلى تغيير نمط العقد المبرم مع الشركاء الاجانب الذي وصفه بالجامد ،كما ألح على تحسين مناخ الأعمال الذي لا يزال يعاني من البيروقراطية ما يجعل المتعاملين الاقتصاديين ينفرون من الاستثمار في الجزائر سيما و أنهم لا يستطيعون اتخاد القرار إلا بعد الحصول عن تصاريح للتقدم في العمل و اجراء مخططات تطويراو حفرعلى سبيل المثال ، كما أن القرارات بطيئة و المعاملات ثقيلة ما يستدعي الاهتمام بهذا الامر لاستقطاب الشركاء.

واعتبر الرئيس المديرالعام السابق لسوناطراك أن مراجعة قانون المحروقات يجب ان تتضمن تحسين جادبية بلادنا للشركاء الاجانب في مجال استكشاف و استخراج النفط وتضع حدا لاشكالية عدم جدوى المناقصات الدولية التي طرحتها الجزائر في مجال البحث و التنقيب، فالاستكشاف يشكل نقطة ضعف بالنسبة لنا في الوقت الحالي يردف ضيف الثالثة بسبب عجزنا عن تجديد الاحتياطات التي بحوزتنا و التي هي في طريقها للزوال في ظل انخفاض انتاج النفط بشكل تدريجي مند 2007

وبخصوص الاستكشافات التي تحققت أبرز عطار أنها تصب في اطار مواكبة التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال ، لكنها في الحقيقة غير مجدية بالنظر الى حجم نمو الانتاج الذي يبقى منخفضا ، فالاستكشافات التي تمت خلال ال 10سنوات الاخيرة ليست مربحة او انها تقارب حدود الربح أمام انخفاض اسعار النفط.

المصدر : الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة