توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولايتي بومرداس والبيض

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بولايتي بومرداس والبيض، حسب ما أفاد به هذا الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 نوفمبر 2017، عنصري (02)

دعم للجماعات الإرهابيةببومرداس/ن.ع.1والبيض/ن.ع.2".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام وعين صالح/ن.ع.6، مركبة رباعية الدفع و1،5 طن من المواد الغذائية و1،6 قنطار من مادة التبغ، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة/ن.ع.4، مهربا كان على متن شاحنة محملة بـ 10 قناطير من الأسمدة الكيماوية

من جهة أخرى أحبط حراس الشواطئ بعنابة/ن.ع.5، محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف ثمانية (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسيدي بلعباس وببشار