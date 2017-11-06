الصناعة العسكرية : توقيع اتفاقية بين " أوتوزا" و "مرسيدس بنز- الجزائر" لاقتناء 100 حافلة

تم هذا الاثنين بالجزائر التوقيع على اتفاقية بين مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر " ايتوزا " و شركة " ألجيريان موتورز سرفيس - مرسديس بنز" التابعة لوزارة الدفاع الوطني و ذلك لاقتناء 100 حافلة للنقل الحضري.

و تم توقيع الاتفاقية من طرف المديرة العامة لشركة آلجيريان موتورز سرفيس - مرسديس بنز" آمال عدنان و المدير العام لشركة النقل الحضري و شبه الحضري " أوتوزا " عبد القادر بلميلود و ذلك على هامش حفل تسليم حصة بـ 380 وحدة ما بين شاجنة و عربة من علامة مرسيدس بنز.

و بموجب هذه الاتفاقية تستلم مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر " ايتوزا " 100 حافلة من نوع "كونكتو" و ذلك من طرف شركة " آلجيريان موتورز سرفيس - مرسديس بنز".

وقد أوكلت لشركة آلجيريان موتورز سرفيس - مرسيدس بنز مهمة تسليم و توزيع العربات المصنعة في الجزائر من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج عربات الوزن الثقيلة مرسديس بنز و مقرها بالرويبة ( العاصمة) و الشركة الجزائرية لتصنيع العربات من نوع مرسديس-بنز و مقرها بتيارت.

و تم استحداث الشركة الجزائرية لإنتاج عربات الوزن الثقيل من نوع مرسديس-بنز المتواجدة على مستوى موقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة سنة 2012 برأس مال يبلغ 103 مليون يورو .و يحوز الشريك الجزائري ممثلا في الشركة الوطنية للسيارات الصناعية 34 بالمائة من رأس مال الشركة و وزارة الدفاع الوطني 17 بالمائة بينما يحوز صندوق الاستثمار الاماراتي " آبار" على 49 بالمائة من رأسمال فيما يعتبر الالماني ديملر- مرسيديس- بنز شريكا تكنولوجيا.

أما بالنسبة للشركة الجزائرية لتصنيع العربات - مرسيدس بنز فهي شركة مختلطة انشئت سنة 2012 و تتشكل أيضا من ثلاثة ( 3) شركاء الجانب الجزائري ممثلا في شركة تطوير صناعة السيارات " أديف" التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني بحصة 34 بالمائة من راس المال و و الشركة الوطنية للعربات الصناعية 17 بالمائة و الشريك الأجنبي " أبار " بـ 49 بالمائة فضلا عن شركة "دايملر- مرسيدس بنز" كشريك تكنولوجي.