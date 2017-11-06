الجزائر تدين بـ"أشد العبارات"الاعتداء الذي استهدف مدينة الرياض

أدانت الجزائر مساء هذا الاثنين بـ"أشد العبارات"الاعتداء السافر بالصاروخ الباليستي الذي استهدف مساء السبت مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لمساعي وجهود المجتمع الدولي في إطار منظمة الأمم المتحدة الرامية لإيجاد تسوية سياسية سلمية شاملة للأزمة التي تعصف باليمن الشقيق.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية،عبد العزيز بن علي الشريف:"ندين بأشد العبارات الاعتداء السافر بالصاروخ الباليستي الذي استهدف مساء السبت مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وبث الرعب والفزع لدى المواطنين الآمنين".

واسترسل قائلا:"وإذ نعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا، فإننا نسجل بارتياح عدم سقوط ضحايا جراء هذا الهجوم".

وأضاف بن علي:"كما نجدد استنكارنا لكل الأعمال التي من شأنها أن تشكل تهديدا لأمن المنطقة وتؤجج التوتر فيها ونؤكد في الوقت ذاته دعمنا لمساعي وجهود المجتمع الدولي في إطار منظمة الأمم المتحدة الرامية لإيجاد تسوية سياسية سلمية شاملة للأزمة التي تعصف باليمن الشقيق".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية