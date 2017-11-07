محليات 2017: برنامج اليوم العاشر من الحملة الانتخابية

برنامج اليوم العاشر من الحملة الانتخابية (يوم الثلاثاء الـ 7 نوفمبر) لمحليات الـ23 نوفمبر2017.



-- جبهة التحرير الوطني:



- تجمع شعبي للأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، بقاعة المحاضرات للحي الإداري بولاية جيجل (10:00).



-- حزب التجديد الجزائري:



- تجمع شعبي للأمين العام للحزب, كمال بن سالم, بالمركز الثقافي ببلدية ثلث

دوائر بولاية المدية (9:30).



-- جبهة القوى الاشتراكية:



- لقاءات جوارية للأمين الوطني الأول للجبهة، محمد حاج جيلاني ومترشحي الجبهة

- بولاية أم البواقي - في عدة بلديات بالولايةي تنطلق من وسط مدينة عين مليلة أمام مقر مداومة الحزب (10:00).

- تجمع شعبي لعضو الهيئة الرئاسية علي العسكري بالساحة العمومية لمدينة حيزر بولاية البويرة (16:00).



-- حركة مجتمع السلم:



- رئيس الحركة, عبد المجيد مناصرة, ينشط تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي الإسلامي

بولاية بومرداس (15:00).



-- التحالف الوطني الجمهوري:



- الأمين العام للحزب، بلقاسم ساحلي، ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة "رابح بيطاط" ببلدية بوقاعة ولاية سطيف (16:00).



-- الجبهة الوطنية الجزائرية:



- رئيس الجبهة، موسى تواتي،ينشط تجمعا شعبيا بأدرار (9:30).



-- الحركة الشعبية الجزائرية:



- رئيس الحركة، عمارة بن يونس،ينشط تجمعا شعبيا بولاية تيارت.



-- حزب جبهة المستقبل:



- رئيس الحزب، عبد العزيز بلعيد، ينشط تجمعا شعبيا ببسكرة (16:00).



-- حزب العمال:



- الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون،تنشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة مولود

معمري بتيزي وزو (13:30).



-- تحالف أمل الجزائر (تاج):



- تجمع شعبي لرئيس الحزب، عمر غول، بقاعة السينما لبلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة (10:00).