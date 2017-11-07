برنامج اليوم العاشر من الحملة الانتخابية (يوم الثلاثاء الـ 7 نوفمبر) لمحليات الـ23 نوفمبر2017.
-- جبهة التحرير الوطني:
- تجمع شعبي للأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، بقاعة المحاضرات للحي الإداري بولاية جيجل (10:00).
-- حزب التجديد الجزائري:
- تجمع شعبي للأمين العام للحزب, كمال بن سالم, بالمركز الثقافي ببلدية ثلث
دوائر بولاية المدية (9:30).
-- جبهة القوى الاشتراكية:
- لقاءات جوارية للأمين الوطني الأول للجبهة، محمد حاج جيلاني ومترشحي الجبهة
- بولاية أم البواقي - في عدة بلديات بالولايةي تنطلق من وسط مدينة عين مليلة أمام مقر مداومة الحزب (10:00).
- تجمع شعبي لعضو الهيئة الرئاسية علي العسكري بالساحة العمومية لمدينة حيزر بولاية البويرة (16:00).
-- حركة مجتمع السلم:
- رئيس الحركة, عبد المجيد مناصرة, ينشط تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي الإسلامي
بولاية بومرداس (15:00).
-- التحالف الوطني الجمهوري:
- الأمين العام للحزب، بلقاسم ساحلي، ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة "رابح بيطاط" ببلدية بوقاعة ولاية سطيف (16:00).
-- الجبهة الوطنية الجزائرية:
- رئيس الجبهة، موسى تواتي،ينشط تجمعا شعبيا بأدرار (9:30).
-- الحركة الشعبية الجزائرية:
- رئيس الحركة، عمارة بن يونس،ينشط تجمعا شعبيا بولاية تيارت.
-- حزب جبهة المستقبل:
- رئيس الحزب، عبد العزيز بلعيد، ينشط تجمعا شعبيا ببسكرة (16:00).
-- حزب العمال:
- الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون،تنشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة مولود
معمري بتيزي وزو (13:30).
-- تحالف أمل الجزائر (تاج):
- تجمع شعبي لرئيس الحزب، عمر غول، بقاعة السينما لبلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة (10:00).
محليات 2017
محليات 2017: برنامج اليوم العاشر من الحملة الانتخابية
برنامج اليوم العاشر من الحملة الانتخابية (يوم الثلاثاء الـ 7 نوفمبر) لمحليات الـ23 نوفمبر2017.