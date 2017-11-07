محليات 2017: برنامج اليوم العاشر من الحملة الانتخابية

07/11/2017 - 09:39

 برنامج اليوم العاشر من الحملة الانتخابية (يوم الثلاثاء الـ 7 نوفمبر) لمحليات الـ23 نوفمبر2017.
 
 -- جبهة التحرير الوطني:  
 
- تجمع شعبي للأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، بقاعة المحاضرات للحي الإداري  بولاية جيجل (10:00).
 
-- حزب التجديد الجزائري:  
 
- تجمع شعبي للأمين العام للحزب, كمال بن سالم, بالمركز الثقافي ببلدية ثلث  
دوائر بولاية المدية (9:30).
 
-- جبهة القوى الاشتراكية:
 
- لقاءات جوارية للأمين الوطني الأول للجبهة، محمد حاج جيلاني ومترشحي الجبهة  
- بولاية أم البواقي - في عدة بلديات بالولايةي تنطلق من وسط مدينة عين مليلة أمام مقر مداومة الحزب (10:00).  
- تجمع شعبي لعضو الهيئة الرئاسية علي العسكري بالساحة العمومية لمدينة حيزر بولاية البويرة (16:00).
 
-- حركة مجتمع السلم:
 
- رئيس الحركة, عبد المجيد مناصرة, ينشط تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي الإسلامي  
بولاية بومرداس (15:00).
 
 -- التحالف الوطني الجمهوري:
 
- الأمين العام للحزب، بلقاسم ساحلي، ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة "رابح بيطاط" ببلدية بوقاعة ولاية سطيف (16:00).
 
    -- الجبهة الوطنية الجزائرية:
 
- رئيس الجبهة، موسى تواتي،ينشط تجمعا شعبيا بأدرار (9:30).
 
    -- الحركة الشعبية الجزائرية:
 
- رئيس الحركة، عمارة بن يونس،ينشط تجمعا شعبيا بولاية تيارت.
 
    -- حزب جبهة المستقبل:
 
- رئيس الحزب، عبد العزيز بلعيد، ينشط تجمعا شعبيا ببسكرة (16:00).
 
    -- حزب العمال:
 
- الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون،تنشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة مولود  
معمري بتيزي وزو (13:30).
 
  -- تحالف أمل الجزائر (تاج):
 
- تجمع شعبي لرئيس الحزب، عمر غول، بقاعة السينما لبلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة (10:00).

أوسمة:

الجزائر, سياسة

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