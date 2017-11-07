حموش للإذاعة : الطبعة الـ7 للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران فرصة لدفع الاستثمار وتنويع المنتوجات

أكد المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات طه حموش أن الصالون الدولي الذي سيقام هذا الخميس في طبعته الـ7بوهران إلى غاية الـ12 من شهر نوفمبر سيكون فرصة لدفع الاستثمار في مجال الصيد البحري وجديده يتمثل في التركيز على الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في مجال الاستثمار وهو تنويع للمنتوجات وللاقتصاد الوطني وفق ما سطره مخطط عمل الحكومة.

وأضاف المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات طه حموش خلال نزوله هذا الثلاثاء ضيفا على برنامج " ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن الهدف المسطر هو مضاعفة الإنتاج في المجالين سواء في الصيد البحري أو في تربية المائيات من 100 ألف طن حاليا والتي تمثل 10 % مما يصطاد في البحر المتوسط إلى 200 ألف طن على المدى المتوسط.

سنشجع أكثر الاستثمار في تربية المائيات

وأشار المتحدث ذاته إلى أن بعض من الشباب استثمر في الصيد البحري وسنشجع أكثر الاستثمار في تربية المائيات في ظل محدودية الثروة السمكية البحرية وهذا المجال يعد من أسرع القطاعات من حيث المردودية، مؤكدا على التسهيلات المقدمة لكل من يرغب العمل في القطاع حتى يكون التوازن بين الطلب والعرض، معلنا أنه آفاق 2022 سيبلغ الإنتاج السمكي إلى 100 ألف طن.

وكشف طه حموش أنه تم إحصاء 13 ألف حوض على مستوى المستثمرات الفلاحية حيث تتم عبرها تربية المائيات وفق برنامج مسطر، وقال إنه خلال هذه السنة فقط تم استزراع أكثر من 1000 حوض في المستثمرات الفلاحية بينما في 2016 كان 200 حوض فقط، مشيرا إلى أهمية التكوين والمرافقة بالنسبة للفلاحين المهتمين بتربية المائيات و قد تم إرشادهم و تزويدهم بصغار الأسماك من المركز الوطني للبحث و تنمية الصيد البحري و تربية المائيات الذي ينتج أكثر من 3 ملايين من صغار السمك ، موضحا أن النشاط موسع على المستوى الوطني.

كما تطرق ضيف الأولى إلى الأسطول البحري وإلى السفن المختصة في صيد السردين ومواضيع أخرى متعلقة بمهني نشاط الصيد البحري وكذاسوق التونة الحمراء وأسواقها العالمية وحصة الجزائر منها ،إضافة إلى نصوص قانون صيد المرجان والإجراءات المتخذة حتى يصدر .

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية -مباركة بن عمراوي