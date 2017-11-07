حدبي للإذاعة :أكثر من 258 مليون مسافر عبر التراموي والمترو منذ 2011

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر عمر حدبي هذا الثلاثاء أن أزيد من 258 مليون مسافراستخدموا المترو والتراموي منذ دخولهم حيز الخدمة بكل من العاصمة ووهران وقسنطينة وسيدي بلعباس مؤخرا.

وتوقع الرئيس المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة ارتفاع طاقة استعاب مترو الجزائر إلى200ألف مسافر يوميا باستلام الخطين الجديدين للمترو على مستوى حي البدر- عين النعجة و تافورة البريد المركزي ساحة الشهداء نهاية العام الجاري.

وفي هذا السياق أوضح حدبي أن استقبال ال12 عربة جديدة للخطين الجديدين لمترو الجزائر سيكون بداية من أفريل القادم ضمانا لخدمة ذات نوعية.

أما فيما يخص الخط الرابط بين محطة مطار هواري بومدين الجديد باتجاه الحراش على مسافة 9كلم وخط عين النعجة براقي على طول 3كم فقال المتدخل إن الأشغال لاتزال جارية.

تسليم تراموي ورقلة وسطيف خلال السداسي الاول من السنة القادمة

و أشار ضيف الثالثة إن الدولة أفرجت عن ما قيمته 4 ملايير ديناركشطر ثاني بعد الاستفادة من 6 ملايير دينار في المرحلة الأولى موجهة لاستكمال المشاريع وتسليمها في آجالها المحددة موضحا في هذا الاطار أن الاولوية ستكون للمشاريع التي بلغت مراحلها الأخيرة من الانجاز،حيث سيتم تسليم تراموي ورقلة وسطيف واستكمال أشغال توسيع تراموي قسنطينة ومستغانم خلال السداسي الاول من العام القادم.

وتحدث الرئيس المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر عن أهمية الشراكة العمومية الخاصة كإحدى وسائل تمويل المشاريع ، وقال إن غياب النصوص التشريعية المؤطرة لهذا النوع من الشراكة لايزال يعرقل تجسيدها على أرض الواقع ، الأمر الذي يتطلب حسبه الاهتمام لمواصلة ديناميكية الاشغال عبركل الورشات.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية /راضية زرارقة