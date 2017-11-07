توقيف ارهابي مبحوث عنه بالجزائر العاصمة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني إرهابي مبحوث عنه بالجزائر العاصمة حسبما ما أورده هذا الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان ذاته أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم الـ 06 نوفمبر 2017 أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة/ن.ع.5، كما تم توقيف إرهابي مبحوث عنه بالجزائر العاصمة/ن.ع.1 بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني وضبط بندقية نصف آلية وكمية من الذخيرة

وفي إطار محاربة الحريمة المنظمة حجزت عناصر الدرك الوطني بتبسة/ن.ع.5 كمية من الذخيرة تقدر بـ(3100) خرطوشة من مختلف العيارات في حين تم توقيف مهربين اثنين(02) وضبط شاحنة وسيارة سياحية و(2048) وحدة من الألعاب النارية و(6576) وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي وبسكرة/ن.ع.4 ".

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6ي (31) منقبا عن الذهب وضبطت (10) مولدات كهربائية و(10) مطارق ضغط

وجهاز كشف عن المعادن و(1300) لتر من مادة زيت المائدة ، فيما تم حجز (1000) كيس من مادة التبغ ببشار/ن.ع.3 حسب ما اكده بيان الوزارة