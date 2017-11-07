سفير فلسطين للإذاعة : الانتداب البريطاني والموافقة الدولية وراء وعد بلفور

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر لؤي عيسى أن وعد بلفور، الذي تمر هذه الأيام المئوية الأولى لإقراره، جاء بعد موافقة دولية واسعة، مشيرا إلى أن هذا الوعد أدى إلى قمع الفلسطينيين وكل الثورات الفلسطينية.

وقال السفيرالفلسطيني في برنامج "زوايا الأحداث" للقناة الإذاعية الأولى إن الانتداب البريطاني الذي أعلن في عام 1922 كان أحد البنود الأساسية فيه تنفيذ وعد بلفور، وذلك رغم أن البرلمان البريطاني رفض الإنتداب على فلسطين لأنه يحتوي على بند تنفيذ هذا الوعد.

وأضاف أنه ضمن رؤية غربية خاصة للمنطقة تم تبني الفكرة في نطاق عصبة الأمم المتحدة قبل الحرب العالمية الأولى، وبعد نهاية الحرب و ظهرت الأمم المتحدة وقع رعاية بريطانية عبر الانتداب لهذا المشروع من خلال الهجرة وقمع الثورات الفلسطينية المتعاقبة ومحاصرتها وإنهاء كل شيء مرتبط بفلسطين.