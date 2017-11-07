الرابطة الأولى : برمجة مباريات الجولة الـ 12 أيام 16 و 17 و 18 نوفمبر

ستجرى الجولة الثانية عشرة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم, أيام 16 و 17 و 18 نوفمبر الجاري, حسب البرنامج الذي كشفت عنه الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, هذا الثلاثاء.

وستنطلق هذه الجولة يوم الخميس 16 نوفمبر (سا 00ر17) بلقاء مقدم بين اتحاد الجزائر و شبيبة الساورة, بملعب عمر حمادي (الجزائر).

و تتبع الجولة بإجراء أربع مقابلات أخرى من بينها لقاء الر ائد, شباب قسنطينة أمام مولودية وهران, يوم الجمعة 17 نوفمبر, على ان تكتمل الجولة بثلاث مباريات يوم السبت 18 نوفمبر.

للتذكير, ستجري الجولة ال 11 يومي 9 و 11 نوفمبر.

برنامج الجولة الـ 12:

يوم الخميس 16 نوفمبر:

ملعب عمر حمادي (بولوغين): اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة (سا 00ر17)

يوم الجمعة 17 نوفمبر:

ملعب الإمام لياس (المدية): أولمبي المدية - شبيبة القبائل (سا 00ر15)

ملعب أول نوفمبر (الحراش): اتحاد الحراش - اتحاد بلعباس (سا 00ر15)

ملعب حملاوي (قسنطينة): شباب قسنطينة - مولودية وهران (سا 00ر17)

ملعب عمر حمادي (بولوغين): مولودية الجزائر - دفاع تاجنانت (سا 00ر17)

يوم السبت 18 نوفمبر:

ملعب 18 فبراير (بسكرة): اتحاد بسكرة - نصر حسين داي (سا 00ر15)

ملعب 20 أوت (الجزائر): شباب بلوزداد - اتحاد البليدة (سا 00ر16)

ملعب 8 ماي 45 (سطيف): وفاق سطيف - نادي بارادو .