مــقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادثي مرور بالشلف وغليزان

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 9 آخرون في حادثي مرور منفصلين وقعا مساء هذا الثلاثاء بكل من ولايتي الشلف وغليزان .

وذكرت مصالح الدرك الوطني في بيان لها أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطني المزدوج رقم 19 في جزئه الرابط بين الشطية والشلف حسبما أفاد به بيان لخلية الاتصال بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني.

ووفق البيان فإن هذا الحادث الذي وقع على الساعة الثالثة زوالا وخلف ثلاث قتلى و خمس جرحى نتج عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين كانت متوجهة من الشلف إلى الشطية مع سيارة سياحية كانت تسير في الاتجاه المعاكس لتنحرف وتصطدم مرة ثانية بسيارة سياحية أخرى في نفس اتجاه الحافلة.

وبعد تدخل مصالح الحماية المدنية تم إجلاء الضحايا ونقل المصابين إلى مصلحتي الاستعجالات الطبية بالشطية وأولاد محمد .

وبغليزان لقيت امرأتان مصرعهما و أصيب أربعة أشخاص أخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء هذا الثلاثاء ببلدية زمورة .

وأوضح ضابط الجماية المدنية المناوب الملازم الأول يوسف شايب الدور أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بالمنطقة المسماة " الشعايبية" إثر إصطدام بين شاحنة ذات مقطورة و سيارة.

وأدى الحادث إلى مصرع امرأة تبلغ من العمر 28 سنة في مكان الحادث وأخرى (62 سنة) فور إجلائها من طرف أعوان الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات لزمورة، إلى جانب إصابة أربعة أشخاص أخرين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و68 سنة بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم طفلة في حالة خطيرة.

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا حول ملابسات الحادثين.

المصدر : الإذاعة الجزائرية