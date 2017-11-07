الــوزيــر الأول أحـمـد أويـحيـى يتحـادث مع الـرئيس الصحـراوي إبـراهـيـم غــالي

تحادث الوزير الأول، أحمد أويحيى هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة مع الأمين العام لجبهة البوليزاريو و رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي الذي يقوم بزيارة للجزائر، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وأضاف البيان ان هذا اللقاء الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل يندرج "ضمن تقاليد التشاور الجزائري الصحراوي".

وأوضح البيان أن المحادثات سمحتي على وجه الخصوصي "بتقييم وضعية القضية الصحراوية على المستوى الإقليمي والإفريقي والدولي و باستعراض التعاون بين الجزائر و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

الحكومة الصحراوية سترفع تقريرا مفصلا للأمم المتحدة حول التجاوزات المغربية

من جانبه اعتبر القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد الشيخ، الخطاب الذي توجه به العاهل المغربي أمس في ذكرى المسيرة الخضراء، خطيرا واستفزازيا، وعلى إثره -يقول الشيخ- سترفع الحكومة الصحراوية تقريرا مفصلا إلى منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية للتدخل والفصل في الموضوع. مؤكدا بأنه لاتوجد أي دولة تعترف باحتلال المغرب للأراضي الصحراوية بما فيه الدول الحليفة للمغرب لا تعترف بأي سيادة لها على الأراضي الصحراوية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية