اليــوم العــاشر من الحــملـة الانتخــابيــة لـمـحـلــيــات نــوفمــبــر 2017

شكل موضوع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة الآفاق الواعدة التي ينطوي عليها, أحد أهم المواضيع التي ركز عليها قادة الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية خلال خرجاتهم الميدانية في عاشر يوم من الحملة الانتخابية الخاصة بهذا الموعد.

-- رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول من الجلفة

-- الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتركية محمد حاج جيلاني من أم البواقي

-- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس من جيجل

-- الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس من تيارت

-- الأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمل بن سالم من المدية

-- رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد من بسكرة

-- المنسق العام لحزب الشباب حمانة بوشرمة من تبسة

-- رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني من خنشلة

-- رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة من بومرداس

-- رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي من أدرار تقرير فاتح عقيدي

-- الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي من سطيف

المصدر : الإذاعة الجزائرية