وفاق سطيف وشباب بلوزداد يهدران فرصة الاقتراب من المتصدر شباب قسنطينة

ضيع فريق وفاق سطيف فرصة الانفراد بالمركز الثاني بعدما فرضت عليه شبيبة القبائل التعادل السلبي (0-0)،نفس الامر بالنسبة لشباب بلوزداد الذي أهدر إمكانية الصعود إلى المركز الثالث بعد تعثره بملعبه أمام مولودية وهران (0-0) في ختام مباريات الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم.

وعكس غالبية التوقعات، تعثر وفاق سطيف حامل اللقب في حديقته 8 ماي 1945 أمام شبيبة القبائل الذي يعيش مشاكل إدارية عديدة بنتيجة التعادل السلبي (0-0) ليبقى أشبال المدرب ماضوي في الصف الثالث بمجموع 16 نقطة، مضيعين بذلك فرصة إزاحة شبيبة الساورة والتموقع بمفرده في المركز الثاني.

من جانبها حققت الشبيبة عملية جيدة إثر عودتها بنقطة ثمينة من مدينة "عين الفوارة"، بقيادة المدير الرياضي الجديد للفريق و عضو "لجنة تسيير شؤون النادي المؤقتة" عز الدين آيت جودي، حيث صعد "الكناري" إلى المركز الثامن برصيد 13 نقطة رفقة اتحاد بلعباس.

كما أهدر الرائد السابق للبطولة شباب بلوزداد، إمكانية احتلال الصف الثالث بعد تجرعه التعادل الخامس منذ انطلاق البطولة اليوم الثلاثاء بمعقله 20 أوت 1955 بالعناصر، أمام مولودية وهران (0-0) التي تسافر جيدا في تنقلاتها بحصدها لنقاط عديدة خارج الديار وبالتالي يحتل الشباب المرتبة الرابعة بـ 15 نقطة رفقة مولودية الجزائر، متبوعا بالمولودية الوهرانية بـ 14 نقطة مع نادي بارادو.

وبالتالي اغتنم شباب قسنطينة الفرصة ليبقى متصدرا بمفرده ترتيب البطولة بمجموع 17 نقطة، عقب إطاحته داخل قواعده بملاحقه المباشر شبيبة الساورة (4-2)،يوم السبت الفارط ليوسع الفارق بينهما إلى أربع نقاط كاملة.

كما تميزت الجولة العاشرة التي افتتحت يوم الجمعة الماضي بارتقاء مولودية الجزائر إلى المركز الرابع (15 نقطة) عقب إطاحتها بنادي بارادو (2-1) في لقاء الداربي العاصمي الذي احتضنه ملعب عمر حمادي ببولوغين بين فريقين يقدمان حاليا عروضا فنية جميلة.

من جهته تمكن الصاعد الجديد اتحاد بسكرة من "فك العقدة" و تسجيل أول انتصار له بملعبه هذا الموسم, بعدما أطاح بمتذيل ترتيب البطولة اتحاد البليدة، بواقع (2-0) وسمح هذا الفوز لأبناء "الزيبان" بالارتقاء إلى الصف الـ 14 بمقابلة متأخرة، في حين يغرق أبناء "مدينة الورود" أكثر في مؤخرة الترتيب بنقطتين ما اضطر المدرب مصطفى سبع إلى رمي المنشفة عقب نهاية المواجهة.

و لم تف مواجهة الداربي العاصمي التي جمعت بين الجارين اتحاد الحراش و نصر حسين داي بوعودها، حيث اختتمت بنتيجة التعادل السلبي (0-0) و يبدو أن "الحراشية" تأثروا بضغط جماهيرهم بمناسبة عودتهم إلى "معقلهم المفضل" ملعب أول نوفمبر لأول مرة منذ انطلاق الموسم, ليقبعوا في الصف الـ 15 بمجموع 8 نقاط فقط.

أما النصرية سجلت تعادلها السابع هذا الموسم مقابل فوز وحيد لتحتل المرتبة الـ 12 برصيد 10 نقاط رفقة دفاع تاجنانت.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج