البطولة العالمية العسكرية للعدو الريفي : الجزائر تحصد ست ميداليات وتتوج باللقب حسب الفرق

حصد المنتخب الجزائري العسكري للعدو الريفي ست ميداليات (3 ذهبيات, فضيتين وبرونزية) بالإضافة الي اللقب حسب الفرق, ضمن الطبعة ال57 للبطولة العالمية العسكرية لهذا الاختصاص للمجلس الدولي للرياضة العسكرية التي جرت ببودابيست المجرية (3-7 نوفمبر).

وفي الفردي توج بذهبية العدو الطويل العداء الجزائري علي قرين فيما عادت فضية نفس السباق الى مواطنه بوروينة خير الدين، أما في العدو القصير فقد حقق الجزائري رابح عبود الفضية، أما البرونزية فقد كانت من نصيب هشام بوشيشة.

أما حسب الفرق، فقد توجت الجزائر باللقب في الاختصاصين (العدو القصير والطويل).

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن "هذه النتائج الايجابية والمشرفة تؤكد الانجازات المحققة خلال المنافسات العسكرية العالمية السابقة التي ينظمها المجلس الدولي للرياضة العسكرية التي تبرز تطور مستوى عدائينا العسكريين على الساحة الرياضية العسكرية العالمية".

يذكر أن الطبعة الـ 57 للبطولة العالمية العسكرية شهدت مشاركة عدائين يمثلون 21 بلدا.

المصدر : الإذاعــة الجزائرية/وأج