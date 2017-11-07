بدوي بنواكشوط للتوقيع على اتفاق إنشاء المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا

يوقع وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي غدا الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط على اتفاق إنشاء معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا.

وسيترأس بدوي غدا الأربعاء مع نظيره الموريتاني احمد ولد عبد الله الذي كان في استقباله اليوم الثلاثاء لدى وصوله إلى مطار أم التونسي الدولي لقاء وزاريا يتم خلاله التوقيع على مشروع اتفاق إنشاء معبر بري في الشريط الحدودي المشترك بين الجزائر وموريتانيا.

كما سيستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز كما يقوم بزيارة للوكالة الموريتانية للسجل السكان والوثائق المؤمنة.

وكانت السلطات الجزائرية والموريتانية قد وضعتا في سبتمبر الماضي حجر الأساس لأول معبر حدودي بين البلدين وذلك تجسيدا لقرار اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية التي عقدت بالجزائر العاصمة في ديسمبر الماضي.

وتم اختيار النقطة التي تبعد 75 كلم عن مدينة تندوف كنقطة انطلاق للطريق الذي سيربط تندوف ومدينة الزويرات الموريتانية لتسهيل حركة تنقل الأشخاص و البضائع وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين وفك العزلة عن ساكنة المنطقة الحدودية.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية /وأج