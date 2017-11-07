الحقوق السياسية للمرأة: الجزائر تحتــل المرتبــة الأولـى عـربيا والـ 26 دوليا

كشفت وزيرة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة غنية الدالية اليوم الثلاثاء ان الجزائر اصبحت تحتل المرتبة الاولى عربيا و المرتبة 26 دوليا بفضل التقدم الذي احرزته المرأة في مجال التمثيل السياسي في البرلمان و في المجالس المنتخبة.

واوضحت الدالية في اشغال الندوة الدولية حول المرأة و سوق الشغل ان الانجازات التي حققتها الجزائر سيما بخصوص ترقية الحقوق السياسية للمرأة "أهلها لان تحتل المرتبة الاولى عربيا و 26 دوليا نظير التقدم الذي احرزته المرأة في مجال التمثيل السياسي في البرلمان و في المجالس المنتخبة".

وفي هذا السياق قالت الوزيرة ان الجزائر تبنت مختلف البرامج و الاهداف الدولية المتعلقة بترقية المرأة و على وجه الخصوص منهاج عمل بيجينغ (بكين) واهداف التنمية المستدامة والبرنامج المشترك من اجل مساواة الجندر و استقلالية المرأة.

واضافت الوزيرة ان مسالة تمكين المرأة مرهونة بتوفير الحماية الاجتماعية و القانونية بحيث تم تجريم العنف ازاء المرأة بكل اشكاله و حمايتها من مخاطر وتهديدات العنف الجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي في الفضاءات العامة وفي العمل وفي محيطها الاسري من خلال التعديلات الاخيرة التي مست قانون العقوبات سنة 2015 الى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف.

وفي مجال تعزيز ولوج المرأة عالم الشغل اكدت السيدة الدالية ان "الدولة تحرص على تسخير كل الاليات الرامية الى التمكين الاقتصادي للمرأة حيث تم اعداد استراتيجية وطنية خاصة بإدماج المرأة و ترقيتها في سوق الشغل في المناطق الريفية و الجنوب و الهضاب العليا" .

وفي هذا السياق اشارت الوزيرة الى مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي تم اعداده و الرامي الى تسهيل ولوجها عالم الشغل و تبوئها مناصب المسؤولية مع ضمان توفيقها بين حياتها المهنية و العائلية.

وقالت الوزيرة ان النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم اعتماده خصص حيزا "هاما" لدور المرأة في الدفع بعجلة التنمية، مبرزة ان الجهود المبذولة في مجال ترقية المقاولاتية النسوية.

وفي هذا الاطار اشارت الى انه تم هذه السنة اطلاق مجموعة من القوافل التحسيسية لتشجيع المقاولاتية النسوية بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل و انشاء مسابقة وطنية في المقاولاتية النسوية سميت المرأة تنشئ الى جانب تنظيم معارض دوريا لتسويق منتوجاتها في اطار تشجيع الانتاج المحلي و تعزيز ادماجها في عالم الشغل.

المصدر : الإذاعـة الجزائرية/وأج