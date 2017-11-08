برنامج اليوم الحادي عشر من الحملة الانتخابية لمحليات 2017

08/11/2017 - 09:47

برنامج اليوم الحادي عشر من الحملة الانتخابية ليوم الأربعاء 8 نوفمبر لمحليات الـ23 نوفمبر 2017.

 جبهة التحرير الوطني: 

تجمع شعبي للأمين العام للحزب جمال ولد عباس بقاعة "إمام إلياس" بملعب  المدية - ولاية المدية (9:30).

 التجمع الوطني الديمقراطي: 

عضو المكتب الوطني بلعباس بلعباس يشرف على تجمع شعبي بالقاعة متعددة  الرياضات بالشهبونية - ولاية المدية (10:00).

جبهة القوى الاشتراكية:

لقاءات جوارية للأمين الوطني الأول للجبهة محمد حاج جيلاني وعضو الهيئة  الرئاسية علي العسكري بعدة بلديات من ولاية قسنطينة تنطلق من بلدية الخروب (9:00). 

حزب الفجر الجديد: 

تجمع شعبي لرئيس الحزب الطاهر بن بعيبش بالقاعة متعددة الرياضات الميلية -  ولاية جيجل (14:00).

 التحالف الوطني الجمهوري:

الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي ينشط تجمعا شعبيا بقاعة المسرح البلدي بعين صالح - ولاية تمنراست (17:00).

حركة مجتمع السلم:

رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعا بالساحة العمومية لبلدية حجوط -  ولاية تيبازة (16:00).

 الحركة الشعبية الجزائرية:

رئيس الحركة عمارة بن يونس ينشط تجمعا شعبيا - ولاية سعيدة.

 حركة النهضة: 

تجمع شعبي للأمين العام للحركة محمد ذويبي بالمركز الثقافي "زيغود يوسف" -  ولاية قسنطينة (10:00).

جبهة المستقبل:

رئيس الجبهة عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بالوادي (16:00).

 الجبهة الوطنية الجزائرية: 

تجمعان شعبيان لرئيس الجبهة موسى تواتي, ببشار (9:00) و المشرية بالنعامة  (16:00).

طلائع الحريات: 

تجمع شعبي لرئيس الحزب علي بن فليس بالبيض. 

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الجزائر, سياسة

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