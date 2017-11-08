برنامج اليوم الحادي عشر من الحملة الانتخابية لمحليات 2017

برنامج اليوم الحادي عشر من الحملة الانتخابية ليوم الأربعاء 8 نوفمبر لمحليات الـ23 نوفمبر 2017.
جبهة التحرير الوطني:
تجمع شعبي للأمين العام للحزب جمال ولد عباس بقاعة "إمام إلياس" بملعب المدية - ولاية المدية (9:30).
التجمع الوطني الديمقراطي:
عضو المكتب الوطني بلعباس بلعباس يشرف على تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات بالشهبونية - ولاية المدية (10:00).
جبهة القوى الاشتراكية:
لقاءات جوارية للأمين الوطني الأول للجبهة محمد حاج جيلاني وعضو الهيئة الرئاسية علي العسكري بعدة بلديات من ولاية قسنطينة تنطلق من بلدية الخروب (9:00).
حزب الفجر الجديد:
تجمع شعبي لرئيس الحزب الطاهر بن بعيبش بالقاعة متعددة الرياضات الميلية - ولاية جيجل (14:00).
التحالف الوطني الجمهوري:
الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي ينشط تجمعا شعبيا بقاعة المسرح البلدي بعين صالح - ولاية تمنراست (17:00).
حركة مجتمع السلم:
رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعا بالساحة العمومية لبلدية حجوط - ولاية تيبازة (16:00).
الحركة الشعبية الجزائرية:
رئيس الحركة عمارة بن يونس ينشط تجمعا شعبيا - ولاية سعيدة.
حركة النهضة:
تجمع شعبي للأمين العام للحركة محمد ذويبي بالمركز الثقافي "زيغود يوسف" - ولاية قسنطينة (10:00).
جبهة المستقبل:
رئيس الجبهة عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بالوادي (16:00).
الجبهة الوطنية الجزائرية:
تجمعان شعبيان لرئيس الجبهة موسى تواتي, ببشار (9:00) و المشرية بالنعامة (16:00).
طلائع الحريات:
تجمع شعبي لرئيس الحزب علي بن فليس بالبيض.