برنامج اليوم الحادي عشر من الحملة الانتخابية لمحليات 2017

برنامج اليوم الحادي عشر من الحملة الانتخابية ليوم الأربعاء 8 نوفمبر لمحليات الـ23 نوفمبر 2017.

جبهة التحرير الوطني:

تجمع شعبي للأمين العام للحزب جمال ولد عباس بقاعة "إمام إلياس" بملعب المدية - ولاية المدية (9:30).

التجمع الوطني الديمقراطي:

عضو المكتب الوطني بلعباس بلعباس يشرف على تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات بالشهبونية - ولاية المدية (10:00).

جبهة القوى الاشتراكية:

لقاءات جوارية للأمين الوطني الأول للجبهة محمد حاج جيلاني وعضو الهيئة الرئاسية علي العسكري بعدة بلديات من ولاية قسنطينة تنطلق من بلدية الخروب (9:00).

حزب الفجر الجديد:

تجمع شعبي لرئيس الحزب الطاهر بن بعيبش بالقاعة متعددة الرياضات الميلية - ولاية جيجل (14:00).

التحالف الوطني الجمهوري:

الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي ينشط تجمعا شعبيا بقاعة المسرح البلدي بعين صالح - ولاية تمنراست (17:00).

حركة مجتمع السلم:

رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعا بالساحة العمومية لبلدية حجوط - ولاية تيبازة (16:00).

الحركة الشعبية الجزائرية:

رئيس الحركة عمارة بن يونس ينشط تجمعا شعبيا - ولاية سعيدة.

حركة النهضة:

تجمع شعبي للأمين العام للحركة محمد ذويبي بالمركز الثقافي "زيغود يوسف" - ولاية قسنطينة (10:00).

جبهة المستقبل:

رئيس الجبهة عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بالوادي (16:00).

الجبهة الوطنية الجزائرية:

تجمعان شعبيان لرئيس الجبهة موسى تواتي, ببشار (9:00) و المشرية بالنعامة (16:00).

طلائع الحريات:

تجمع شعبي لرئيس الحزب علي بن فليس بالبيض.