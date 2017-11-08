ميشال عون يواصل مشاوراته مع الأطراف السياسية لبحث تداعيات استقالة الحريري

واصل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون،أمس الثلاثاء مشاوراته مع الأطراف السياسية لبحث تداعيات استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري من رئاسة الحكومة،وسبل حل الأزمة.

في هذا الإطار،أجرى الرئيس اللبناني، اتصالا هاتفيا، مع رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص، والذي أكد الأخير،خلاله، ضرورة العمل على وحدة الصفوف وتنحية الخلافات بين مجمل المكونات السياسية في لبنان والحفاظ على حصانة القامات اللبنانية وصون كرامة الوطن وسيادته ومنع الهيمنة على القرار الوطني اللبناني من أي جهة كانت،مشيرا إلى ضرورة بذل الجهود في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والوحدة الوطنية.

في السياق ذاته، التقى الرئيس اللبناني مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان، ثم الأمين العام لحزب (الطاشناق) النائب غوب بقرادونيان، ورئيس تيار (المرده) النائب سليمان فرنجية.

كما استقبل الرئيس عون رئيس كتلة (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد ،ثم النائب أسعد حردان، ورئيس حزب (الكتائب اللبنانية) النائب سامي الجميل، ووزير الخارجية والمغتربين رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل.

