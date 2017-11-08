التعرف على هوية الارهابيين اللذين تم القضاء عليهما بالبويرة أمس الثلاثاء

تم التعرف على هوية الإرهابيين الخطيرين اللذين قضت عليهما مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم أمس الثلاثاء بالجباحية ولاية البويرة يحسب ما اورده بيان لوزارة الـدفاع الـوطني هذا الأربعاء.

وأوضح ذات البيان انه "في إطار محاربة الإرهابي وتبعا للعملية النوعية المنفذة بالجباحية ولاية البويرة/ن.ع.1 يوم أمس من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي والتي مكنت من القضاء على ارهابيين خطيرين تم التعرف على هوية هذين المجرمين ويتعلق الأمر بكل من "ع. مسعود" و"س. علي" المكنى "أبو إبراهيم".

وتابع ذات المصدر انه " في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني (09) مهربيني بتمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام /ن.ع.6 وضبطت ثلاث (03) مركبات رباعية الدفعي وشاحنة (01) و(3000) لتر من الوقود و(01) طن من مادة الفرينة و(1380) لتر من زيت المائدة وأدوات تنقيب عن الذهب وجهازي (02) اتصال عبر الأقمار الاصطناعية وأغراض أخرى".في في سياق متصل اشار المصدر ان "عناصر الدرك الوطني بالوادي /ن.ع.4 أوقفت تاجر مخدرات بحوزته (6.7) كيلوغرام من الكيف المعالج وضبطت (51.62) كيلوغرام من نفس المادة بكل من تندوف/ن.ع.3 وتلمسان/ن.ع.2 فيما تم توقيف (30) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتندوف وبشار وأدرار".

